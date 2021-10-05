

تعرف على تكلفة إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون تعرف على تكلفة إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون

قال تقرير مراجعة قطاع الهيدروجين العالمي ٢٠٢١ لوكالة الطاقة الطاقة الدولية، أن الحاجز الرئيسي للهيدروجين منخفض الكربون هو فجـوة التكلفـة الكبيـرة للهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري الـذي يعـد حاليـاً أرخـص خيـار فـي معظـم أنحـاء العـالم ، فاعتماداً على أسعار الغاز الإقليمية ، تتراوح تكلفة إنتاج الهيدروجين من الغاز الطبيعـي مـن 0.5 إلى 1.7 دولار لكل كيلوجرام.



وتابع التقرير، وفقا لما نشرته منظمة" أوابك "أن استخدام تقنيات تقليـل انبعاثـات ثـاني أكسيد الكربون الناتجـة عـن إنتاج الهيدروجين إلى زيادة تكلفة الإنتاج إلى نحو 1 إلى 2 دولار لكل كيلوجرام ، في حين أن استخدام الكهرباء المتجددة لإنتاج الهيدروجين تبلغ تكلفته 3 إلى 8 دولار لكل كيلوجرام.



وذكر التقرير، أنه على الرغم مـن ذلـك فهناك مجال كبير لخفض تكاليف إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون من خـلال الابتكار التكنولوجي وزيادة الانتشار، وفقاً لسيناريو صافي الانبعاثات الصـفرية بحلـول عـام 2050 الذي يتوقع انخفاض تكلفة إنتاج الهيدروجين من مصادر الطاقة المتجددة إلى 1.3 دولار لكل كيلوجرام بحـلـول عـام 2030 المناطق ذات الموارد المتجددة الوفيرة ( النطاق 1.3 – 3.5 دولار لكـل كيلـوجرام ) ، وعلـى المـدى - الطويل تنخفض التكلفة إلى 1 دولار لكل كيلوجرام ( النطاق 1 – 3 دولار لكل كيلوجرام ) ، مما يجعل الهيدروجين المنتج من الطاقة الشمسية الكهروضوئية منافساً في التكلفـة مـع الهيدروجين المنتج مـن الغاز الطبيعي حتى بدون استخدام تقنيات تقلیل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عدة مناطق .