تعرف على آخر أسعار اللحوم بالسوق المحلي

شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت 30-10-2021 ، استقرار جميع الأصناف بحسب الأسعار الرسمية، حيث سجلت اللحوم الكندوز بين 140-165 جنيها للكيلو، و أسعار الكبدة الكندوز بين 145-170 جنيها للكيلو، أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو ،وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو .
تراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، و تراوحت أسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، أسعار اللحوم المفرومة الكندوز بجميع دراجاتها بين 120-140 جنيها للكيلو، وتتراوح أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو .
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