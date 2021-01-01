

وصفات طبيعية للتخلص من البقع الداكنة والحصول على بشرة صافية ومشرقة وصفات طبيعية للتخلص من البقع الداكنة والحصول على بشرة صافية ومشرقة

يتسبب التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس إلى ظهور العديد من البقع الداكنة بمختلف أنحاء الوجه، وكذلك عوامل أخرى مثل حب الشباب والحمل مما يؤدى لشعور المرأة بالانزعاج والإحراج أمام الأخرين، وللتخلص من هذه المشكلة، نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية للتخلص من البقع الداكنة، وفقاً لما ذكره موقع "purefiji".





وصفات طبيعية للتخلص من البقع الداكنة: وصفة جل الصبار

يساعد جل الصبار في التخلص من البقع الداكنة بالوجه من خلال وضع عصير الصبار أو جل الصبار الطبيعي مباشرة على البقع الداكنة وتركه لمدة 30 دقيقة سواء في فترة الصباح أوالمساء، وغسل الوجه بالماء الفاتر ثم وضع مرطب على الوجه.



اللبن للتخلص من البقع الداكنة

ينصح أيضاً بوضع اللبن على البقع الداكنة وتركه لمدة 15-20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر ووضع مرطب بعد ذلك، وفى حالة إذا كانت البشرة دهنية أو تعانى من حب الشباب، يمكن إضافة القليل من عصير الليمون، ثم بعد إنتهاء 20 دقيقة، يغسل الوجه بالماء الفاتر ووضع مرطب بعد ذلك.

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الليمون للتخلص من البقع الداكنةينصح بتقطيع شريحة من الليمون ووضعها برفق على المنطقة المصابة لمدة 10 دقائق صباحاً ومساءً، وفى حالة إذا كانت البشرة حساسة، ينصح بخلط ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من الماء أو ماء الورد في وعاء زجاجي، ثم غمس قطعة قطن ووضعها على الجلد، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر ووضع مرطب على الوجه بعد ذلك مع تكرار الوصفة بشكل يومى للحصول على نتيجة إيجابية في غضون شهرين.البابايا للتخلص من البقع الداكنةيجب تقشير فاكهة البابايا وإزالة البذور ووضعها في الخلاط لتتحول لعجينة، ثم وضعها على الوجه والرقبة لمدة 20-30 دقيقة في الصباح وقبل الذهاب إلى النوم، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر، ووضع مرطب بعد ذلك.زيت الخروع للتخلص من البقع الداكنةينصح بفرك القليل من زيت الخروع بلطف على البقع الداكنة سواء بفترة الصباح أوالمساء.