وصفات طبيعية للتخلص من البقع الداكنة والحصول على بشرة صافية ومشرقة

يتسبب التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس إلى ظهور العديد من البقع الداكنة بمختلف أنحاء الوجه، وكذلك عوامل أخرى مثل حب الشباب والحمل مما يؤدى لشعور المرأة بالانزعاج والإحراج أمام الأخرين، وللتخلص من هذه المشكلة، نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية للتخلص من البقع الداكنة، وفقاً لما ذكره موقع "purefiji".
وصفات طبيعية للتخلص من البقع الداكنة: وصفة جل الصبار
يساعد جل الصبار في التخلص من البقع الداكنة بالوجه من خلال وضع عصير الصبار أو جل الصبار الطبيعي مباشرة على البقع الداكنة وتركه لمدة 30 دقيقة سواء في فترة الصباح أوالمساء، وغسل الوجه بالماء الفاتر ثم وضع مرطب على الوجه.
اللبن للتخلص من البقع الداكنة
ينصح أيضاً بوضع اللبن على البقع الداكنة وتركه لمدة 15-20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر ووضع مرطب بعد ذلك، وفى حالة إذا كانت البشرة دهنية أو تعانى من حب الشباب، يمكن إضافة القليل من عصير الليمون، ثم بعد إنتهاء 20 دقيقة، يغسل الوجه بالماء الفاتر ووضع مرطب بعد ذلك.
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