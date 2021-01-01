طريقه عمل الحمام الكذاب فى البيت بطريقة سهلة وبدون سلق
نقدم لكم طرق عمل الحمام الكداب بطريقة سهلة وسريعة، على طريقة الشيف هند جمال وسوف يتم تحضيره بمنتهى السهولة وبمقادير متوفرة في كل منزل.
المقادير
ا ك من الوراك المخلية
معلقه ملح
معلقه فلفل اسود
معلقه صلصة
معلقه خل
عصير ليمونه
بصله مبشورة
مقادير الحشو
كوب من الارز
بصلة كبيرة مفرومة
ربع كيلو من الكبد
٣ فصوص ثوم
ملح وفلفل ورشه جوز الطيب
طريقه التحضير
تغسل الوراك المخلية جيدا بالملح والخل وتشطف بالماء وتصفي.
تتبل الوراك المخلية بالبصل والملح والخل وملعقة الصلص والليمون والفلفل الأسود وتوضع في الثلاجة لحين تجهيز الحشوة.
لتجهيز الحشوة، نضع إناء على النار فيه زيت مع ملعقة زبدة ويوضع به البصل والثوم المهروس ويتم تشويحهم حتى يتغير لونهم.
يتم تقطيع الكبد وتوضع على الخليط حتى يتغير لونها مع البصل ويضاف عليها الملح والفلفل ورشه جوز الطيب.
يضاف الأرز إلى البصل بالكبد ويشوح معهم لمده دقيقتين ثم يضاف كوب من الماء المغلي للأرز حتى يتم تسويتهم نصف سواء
تفرد الوراك المخليه ويتم حشوها بالأرز بالكبد وتلف ثم تغلق جيدا إما بالخيط أو بخله الأسنان وتوضع في صينية وتدخل الفرن حتى تمام النضج.
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