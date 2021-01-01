احذر تناول البصل فى هذه الحالة خطر مدمر

البصل النيء من المقبلات الشهية المحببة، التي يعشقها العديد من الأشخاص وتناولها بجوار الأكلات الرئيسية في الوجبات المختلفة على مدار اليوم، دون إدراك أن هناك حالة واحدة يمكنها أن تسبب خطورة للشخص المتناول للبصل.
وحذر احد الأطباء من تناول البصل النيء لأن الاستهلاك المفرط للبصل النيء، مؤكدا أن تناوله بكميات كبيرة يمكن أن يسبب مشاكل في المعدة.
والأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم يحتاجون إلى الحذر مع البصل، لأانه يسبب عسر الهضم والحموضة المعوية.
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