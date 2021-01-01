

فوائد مذهلة للتوابل.. «مش بس لطعم الأكل» فوائد مذهلة للتوابل.. «مش بس لطعم الأكل»

يتناول الملايين من الأشخاص، التوابل في طعامهم اليومي، لأنها تعطي مذاقا خاصا يضفي نكهة متميزة على الأطعمة، وبعيدًا عن مذاقها، فإن للتوابل الكثير من الفوائد التي يجهلها البعض.



وشرحت الدكتورة أميرة حسن العوضي، أخصائي التغذية العلاجية بالمنصورة، أن التوابل تفيد الجهاز الهضمي بشكل كبير، وفيما يلي فوائدها للمعدة:



تحسن من عملية الهضم.

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تقلل من الانتفاخات.تقى من البكتريا الضارة الموجودة في الجهاز الهضمي.وتحسن من الحرق وتقليل الوزن على المدى البعيد.أنواع التوابل التي ينصح بتناولهاالكاري والفلفل الأحمريعملان على حماية الجسم من أمراض القلب وانسداد الشرايين، لكن بكميات محددة بشكل يومي؛ لأن الزيادة تسبب حساسية.اليانسون والبابونجيستخدمان في علاج البردالجنزبيل والقرفةمهمان للإناث في فترة الحيض، ويقللان من آلام الدورة الشهرية.الكمون المغلييستخدم لعلاج تشنجات القولونوتوجد أنواع من التوابل غنية بالمعادن والفيتامينات وغنية بمضادات الاكسده مثل:الكركميتكون من مادة الكركمين التي تقي الشخص من الإصابة بالسرطان، وتقلل من الإصابة بأمراض كثيره، مثل الزهايمر، إذ أنه يزيل الترسبات التي تحدث بين خلايا المخ وتؤدي للإصابة بالزهايمر.يحسن من نتيجة علاج مرضى السكر، لأنه يحفز عمل الأنسولين في الدم، ويقلل نسبة الكوليسترول الضار.يحفز المرارة على إفراز العصارة الصفراوية التي تساعد الشخص على تقليل الدهون المتواجدة في الدم أو الجسم.ونصح أخصائي التغذية، بضرورة الانتباه للكميات التي تؤخذ من التوابل؛ لأنها تؤثر على جسم الإنسان.وذكرت «أميرة»، أن فرط استهلاك التوابل بالنسبة للحوامل ومرضى الحساسية أو المصابين بالتهاب المرارة، يتسبب في نتيجة عكسية.فوائد الكركموبالأخص الكركم، إذ يعمل تقليل نسبة امتصاص الحديد في الدم مما يؤدي إلى الأصالة بالأنيميا، كما يقلل من مستوى التيستوستيرون في الدم وهو الهرمون مسئول عن الخصوبة، وبالتالي ضعف القدرة الإنجابية لدى الرجال.