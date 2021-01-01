يترقب الملايين حول العالم، وصول العاصفة الجيومغناطيسية إلى غلاف الأرض واصطدامها به، إذ أشارت توقعات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي «نوا» الأمريكية المتخصصة في الطقس والأرصاد، أن هناك احتمالية بنسبة 85% لحدوث عواصف اليوم في المجال المغناطيسي للكوكب.
وأوضحت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية «ناسا»، أن الشمس أصدرت توهجًا كبيرًا بلغ ذروته في الساعة 11:35 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 28 أكتوبر 2021، والتوهجات الشمسية هي انفجار يحدث داخل النجم العملاق، وجرى تصنيف هذا التوهج على أنه توهج من فئة «X1.0.».
وتشير الفئة «X» إلى أشد التوهجات، بينما يوفر الرقم مزيدًا من المعلومات حول قوتها، على سبيل المثال X2 أقوى بمرتين من X1، وX3 أقوى بثلاث مرات، والتوهجات المصنفة X10 أو أقوى تعتبر شديدة بشكل غير عادي، والعاصفة الجيومغناطيسية قوتها «G3»
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التعليقات على «ناسا» تكشف قوة العاصفة الجيومغناطيسية وموعد وصولها للأرض
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