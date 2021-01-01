جامعة حلوان : منع دخول أي منتسب غير مطعّم ضد كورونا من 15 نوفمبر



جامعة حلوان جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن استمرار تطعيم أعضاء هيئة التدريس والسادة العاملين بالجامعة بالجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وكذلك تواصل الجامعة تطعيم الطلاب المستجدين وطلاب الفرق المتكررة انطلاقا من الدور المجتمعي للجامعة حرصا على سلامة منتسبيها.



ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة ويشارك في الإشراف على التطعيمات الدكتور كريم منتصر نائب مدير مستشفى بدر ومدير وحدة مكافحة العدوى، والدكتور ناصر حمزاوى مدير مستشفى الطلبة، والدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، وفريق من هيئة التمريض، وبمشاركة اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة الطالب على السيد رئيس الاتحاد.



وتم اليوم تطعيم 501 جرعة أولى، كما تم تطعيم 2281 جرعة ثانية من تطعيم استرازينيكا وسينوفاك حيث استلمت الجامعة خلال الفترة من 5 سبتمبر إلى اليوم 105 ألف جرعة من اللقاحات، وخلال هذه الفترة قامت الجامعة بتطعيم 91147 مقسمة كالتالي (348 عضو هيئة تدريس- 89213 طلاب - 1550 إداريين) حيث تم تطعيم 61030 جرعة اولى وتطعيم 30117 جرعة ثانية .

قد يعجبك أيضا...

الأخطاء المنهجية الشائعة في البحوث العلمية.. ورشة عمل بجامعة حلوان اليومقال الدكتور الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، انه سوف يمنع دخول أي طالب او موظف غير حاصل على التطعيم بدءًا من 15 نوفمبر المقبل وذلك وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.وصرح الدكتور "مهدى" ان اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" أقرت بعدم السماح بدخول أي موظف لم يتلقى اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، لذا بدأت الجامعة التشديد على منسبيها بضرورة الإسراع في التسجيل والحصول على لقاح كورونا.كما أكد القائم بعمل رئيس جامعة حلوان على المتابعة المستمرة لأعمال التطعيم مع الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية اللازمة والحرص على استمرار التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل الأيدي بهدف الحفاظ على سلامة الجميع، وقد أشاد بدور الدولة المصرية وحرصها على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين حفاظاً على صحة وسلامة الشعب المصري.وأشار، إلى أن دخول منتسبي جامعة حلوان إلى الجامعة مرتبط بشكل أساسي بتلقي لقاح كورونا حيث لابد من حصول جميع الطلاب على اللقاح ويكون ذلك بالتزامن مع ما تتخذه الجامعة من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من أجل عام دراسي بلا صعوبات مع قيام اللجان الطبية الخاصة بالجامعة بمقرها المحددة بمتابعة تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.ونوه إلى ضرورة قيام اللجان الطبية الخاصة بالجامعة بمقرها المحددة بمتابعة تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تشارك في حماية ونظافة نهر النيلوأعلنت جامعة حلوان أنه للحصول على اللقاح يجب على الطلاب الالتزام بالآتى:التسجيل بموقع وزارة الصحة و الحصول على الكود الخاص بلقاح كورونالن يتم تطعيم أي شخص إلا الذي بحوزته صورة البطاقة الشخصية مدون عليها رقم الموبايل والكود الخاص به المكون من ٢٠ رقم.نوع اللقاح: سينوفاك.للحصول على التطعيم، يجب ألا تكون قد حصلت على الجرعة الأولى من أي جهة سواء كانت وزارة الصحة أو الجامعة.موعد الجرعة الثانية: بعد ٣ اسابيع من الجرعة الأولى.وأشارت الجامعة إلى أن أماكن تلقى لقاح كورونا لطلابها هى:مبنى ٣ بالمدن الجامعيةالوحدة العلاجية بكلية التجارةالوحدة العلاجية بكلية الحاسبات والمعلوماتالصالة المغطاة بالجامعةالوحدة العلاجية بكلية التربية الموسيقيةالوحدة العلاجية بكلية الفنون التطبيقيةالوحدة العلاجية بهندسة المطرية