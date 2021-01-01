لبنان يكشف حقيقة قطع العلاقات مع الدول العربية التي سحبت سفرائها

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قال ​وزير الخارجية​ والمغتربين اللبناني ​عبدالله بو حبيب​ إن "لبنان لن يقطع علاقاته مع الدول العربية الشقيقة التي سحبت سفرائها"، وذلك عقب الأزمة بين بلاده ودول الخليج على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي عن دور السعودية والإمارات في حرب اليمن.



وأضاف الوزير اللبناني في تصريحات صحفية أن "حزب الله لديه فائض قوة.. لكن كلمته ليست الوحيدة في لبنان، ولم يتصل بنا أحد من السعودية أو الإمارات أو البحرين بشأن الأزمة الحالية".



وأشار بو حبيب إلى أنه من غير الوارد أن يحجب ​مجلس النواب​ الثقة عن الحكومة في هذا التوقيت، مؤكدا أن "ما قاله قرداحي كان قبل شهر من تعيينه وزيرا للإعلام".

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وأوضح أن وزير الإعلام جورج قرداحي قال إن مصلحة لبنان قبل مصلحته لكنه يتشاور لاتخاذ قراره الأخير، مضيفا أنه "لم يطلب رسميا من الوزير قرداحي تقديم استقالته"، وأن رئيس الحكومة اللبنانية ​نجيب ميقاتي​ أكد مرارا أن الحكومة لن تستقيل وسنواصل معالجة الأزمة.من جانبه قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، السبت، إن أصول الأزمة مع لبنان تعود إلى "هيمنة حزب الله".وأضاف وزير الخارجية السعودي إلى وكالة "رويترز" للأنباء أن المملكة ليس لها رأي فيما إذا كانت الحكومة اللبنانية يجب أن تبقى أو ترحل.في سياق آخر، دعت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، إلى "إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة" فيما يتعلق بالأزمة بين لبنان والسعودية، وذلك عقب الأزمة التي أحدثتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول دور المملكة في حرب اليمن.ونقلت قناة "الحرة" عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله إن الولايات المتحدة تدعو "إلى إبقاء كل القنوات الدبلوماسية مفتوحة بين الأطراف لضمان حصول حوار جدي حول القضايا الملحة التي يواجهها لبنان".وتأتي تصريحات المسؤول الأمريكي تعليقا على الإجراءات الدبلوماسية التي اتخذتها دول الخليج بحق لبنان، على خلفية تصريحات جورج قرداحي.