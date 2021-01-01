تعرف على فوائد السمسم



السمسم السمسم



قدّمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛فوائد فوائد السمسم الصحية.





فوائد السمسم..



يتمتع السمسم بالعديد من الفوائد المحتملة التي يمكن أن يقدمها للجسم، ومن هذه الفوائد نذكر:



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1. تنظيم ضغط الدممن فوائد أكل السمسم على الريق أنه يساعد في تنظيم ضغط الدم لاحتوائه على المغنيسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم، وبعض العناصر التي تساعد على منع تراكم الدهون في الشرايين، مثل: مضادات الأكسدة، والليجنانات (Lignans)، وفيتامين هـ، مما يؤدي إلى تنظيم ضغط الدم.2. المحافظة على صحة القلبيحتوي السمسم على العديد من مضادات الأكسدة والدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة التي تساعد في حماية القلب عن طريق تقليل خطر إصابة القلب بالالتهابات.3. تنظيم مستويات الهرموناتيعد تنظيم مستويات الهرمونات المختلفة إحدى فوائد أكل السمسم على الريق، إذ أن السمسم يحتوي على السيلينيوم (Selenium) الضروري لصنع هرمونات الغدة الدرقية، كما يحتوي السمسم على النحاس والزنك والحديد وغيرها من العناصر التي تساعد في عمل الغدة الدرقية.وللسمسم القدرة على تنظيم ورفع مستويات الهرمونات الجنسية خاصةً عند النساء اللاتي في سن الأمل، إذ يحتوي السمسم على مركب السيسامين (Sesamin) الذي يتحول في الجسم إلى إستروجين نباتي يحتوي على خصائص شبيهة بهرمون الإستروجين.4. خفض مستويات الكولسترولمن فوائد أكل السمسم على الريق خفض مستويات الكولسترول في الجسم، لاحتوائه على مركبات نباتية، مثل: ليغنانات، وفيتوستيرول(Phytosterols) التي تعمل على خفض مستويات الكولسترول الضار والدهون ثلاثية الغليسيرايد وتعزيز استجابة الجهاز المناعي.5. محاربة الالتهاباتيحتوي السمسم على مركبي السيسامين والسيسامولين (Sesamolin) الغنيان بخصائص مضادة للأكسدة تعمل على حماية خلايا الجسم من التلف الخلوي الناتج عن الأمراض الالتهابية، كما يتمتع هذان المركبان بخصائص مضادة للبكتيريا تعمل على حماية الجسم من العديد من الالتهابات البكتيرية والفطرية، مثل القدم الرياضي.6. محاربة السرطاناتتعد القدرة على محاربة السرطانات إحدى فوائد أكل السمسم على الريق، لاحتوائه على مركب السيسامول (Sesamol) الذي يحتوي على خصائص مضادة للسرطان، مثل قدرته على تنظيم عملية الموت الخلوي التي من شأنها أن تسبب موت الخلايا السرطانية.7. يعزز من فعالية أدوية السكريإن تناول السمسم يعزز من فعالية أدوية السكري من النوع الثاني، حيث أن السمسم ،كما أن السمسم يحتوي على بينوريسينول (Pinoresinol) الذي يثبط من عمل إنزيم المالتيز (Maltase) الذي يقوم بتكسير سكر المالتوزالمتواجد في العديد من الأطعمة، مما يؤدي إلى التقليل من مستوى السكر في الدم.