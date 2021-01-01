هل صلاة ركعتي التوبة تغفر الذنوب؟ الإفتاء تجيب



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية

هل صلاة ركعتي التوبة تغفر الذنوب؟ وهل يغفر الله ذنبا كبيرا ارتكبته بحق شخص .. سؤال ورد للدكتور احمد ممدوح امين الفتوي بدار الإفتاء المصرية.



قال امين الفتوى خلال فيديو له إن تكرار صلاة التوبة أمر مشروع، ويشرع أيضا أن الإنسان إذا وقع في ذنب أن يصلي ركعتين بنية التوبة.



وأضاف أن مسألة المغفرة من عدمها فأمرها إلي الله والمرجو من الله- سبحانه وتعالي- أن الإنسان إذا صدق في توبته وكانت توبة نصوحاً وبها ندم وإقلاع عن الذنب وعدم الرجوع. فإنها تكون مقبولة عند الله- سبحانه وتعالي-.. وباب ربنا مفتوح وواسع والله تعالي يغفر الذنوب جميعًا إلا الشرك "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَي أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ".

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وتابع: أما إن كان الذنب متعلقا بحق من حقوق العباد فلابد أن يستسمحه، فإن رفض أن يسامحه او مات قبل أن يسامحه. أو تاه منه في زحام الحياة. ففي هذه الحالة يهدي له أعمالًا صالحة ويتصدق عنه ويستغفر له ويدعو الله أن يلهمه العفو عنه أو أن يعفو العبد نفسه عمن ظلمه فيكون الجزاء من جنس العمل ليلهم الله من ظلمه أن يعفو عنه.