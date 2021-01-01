هل صلاة ركعتي التوبة تغفر الذنوب؟ وهل يغفر الله ذنبا كبيرا ارتكبته بحق شخص .. سؤال ورد للدكتور احمد ممدوح امين الفتوي بدار الإفتاء المصرية.
قال امين الفتوى خلال فيديو له إن تكرار صلاة التوبة أمر مشروع، ويشرع أيضا أن الإنسان إذا وقع في ذنب أن يصلي ركعتين بنية التوبة.
وأضاف أن مسألة المغفرة من عدمها فأمرها إلي الله والمرجو من الله- سبحانه وتعالي- أن الإنسان إذا صدق في توبته وكانت توبة نصوحاً وبها ندم وإقلاع عن الذنب وعدم الرجوع. فإنها تكون مقبولة عند الله- سبحانه وتعالي-.. وباب ربنا مفتوح وواسع والله تعالي يغفر الذنوب جميعًا إلا الشرك "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَي أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على هل صلاة ركعتي التوبة تغفر الذنوب؟ الإفتاء تجيب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق