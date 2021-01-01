أحلى من المطاعم ..طريقة عمل بطاطس ودجز باللحم والجبنة

بطاطس ودجز باللحم والجبنة
بطاطس ودجز باللحم والجبنة من الأطباق الجانبية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص وبالأخص الأطفال ما يدفع الكثير إلي شرائها من المطاعم فهي تتمتع بمذاق شهي و لذيذ.
وقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل بطاطس ودجز باللحم والجبنة كما يلي:
مقادير بطاطس ودجز باللحم والجبنة
نصف كيلو بطاطس مقطعة ودجز
ربع كوب دقيق
٢ ملعقة كبيرة زيت
ملح وفلفل
١ ملعقة صغيرة بابريكا
١ ملعقة كبيرة روزماري
ربع كيلو لحم مفروم
٢ ملعقة كبيرة زيت
١ ملعقة كبيرة كزبرة جافة
١ ملعقة صغيرة كمون
فلفل هلابينو
١ملعقة صغيرة زعتر
١ بصل مكعبات صغيرة
١ كوب جبنة شيدر
طريقة تحضير بطاطس ودجز باللحم والجبنة
- تخلط جميع التوابل مع الدقيق
- تغمر البطاطس في الدقيق
- ترص في صينية الفرن
- تشوى في الفرن حتى تمام الطهي
- ترص البطاطس المطهية في قالب بايركس
- تضاف اللحمة المفرومة المطهية
- تضاف الجبنة
- يوضع القالب في الفرن حتى يحمر الوجه
في طاسة أخرى:
- يسخن الزيت على النار ثم تضاف اللحمة المفرومة
-تضاف التوابل مع التقليب حتى تمام الطهي
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