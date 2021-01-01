أحلى من المطاعم ..طريقة عمل بطاطس ودجز باللحم والجبنة



بطاطس ودجز باللحم والجبنة بطاطس ودجز باللحم والجبنة

بطاطس ودجز باللحم والجبنة من الأطباق الجانبية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص وبالأخص الأطفال ما يدفع الكثير إلي شرائها من المطاعم فهي تتمتع بمذاق شهي و لذيذ.







وقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل بطاطس ودجز باللحم والجبنة كما يلي:

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مقادير بطاطس ودجز باللحم والجبنةنصف كيلو بطاطس مقطعة ودجزربع كوب دقيق٢ ملعقة كبيرة زيتملح وفلفل١ ملعقة صغيرة بابريكا١ ملعقة كبيرة روزماريربع كيلو لحم مفروم٢ ملعقة كبيرة زيت١ ملعقة كبيرة كزبرة جافة١ ملعقة صغيرة كمونفلفل هلابينو١ملعقة صغيرة زعتر١ بصل مكعبات صغيرة١ كوب جبنة شيدرطريقة تحضير بطاطس ودجز باللحم والجبنة- تخلط جميع التوابل مع الدقيق- تغمر البطاطس في الدقيق- ترص في صينية الفرن- تشوى في الفرن حتى تمام الطهي- ترص البطاطس المطهية في قالب بايركس- تضاف اللحمة المفرومة المطهية- تضاف الجبنة- يوضع القالب في الفرن حتى يحمر الوجهفي طاسة أخرى:- يسخن الزيت على النار ثم تضاف اللحمة المفرومة-تضاف التوابل مع التقليب حتى تمام الطهي