أحلى من المطاعم ..طريقة عمل بطاطس ودجز باللحم والجبنة

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بطاطس ودجز باللحم والجبنة

بطاطس ودجز باللحم والجبنة من الأطباق الجانبية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص وبالأخص الأطفال ما يدفع الكثير إلي شرائها من المطاعم فهي تتمتع بمذاق شهي و لذيذ.



وقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل بطاطس ودجز باللحم والجبنة كما يلي:

مقادير بطاطس ودجز باللحم والجبنة

نصف كيلو بطاطس مقطعة ودجز

ربع كوب دقيق

٢ ملعقة كبيرة زيت
ملح وفلفل

١ ملعقة صغيرة بابريكا

١ ملعقة كبيرة روزماري

ربع كيلو لحم مفروم

٢ ملعقة كبيرة زيت

١ ملعقة كبيرة كزبرة جافة

١ ملعقة صغيرة كمون

فلفل هلابينو

١ملعقة صغيرة زعتر

١ بصل مكعبات صغيرة

١ كوب جبنة شيدر

طريقة تحضير بطاطس ودجز باللحم والجبنة

- تخلط جميع التوابل مع الدقيق

- تغمر البطاطس في الدقيق

- ترص في صينية الفرن

- تشوى في الفرن حتى تمام الطهي

- ترص البطاطس المطهية في قالب بايركس

- تضاف اللحمة المفرومة المطهية

- تضاف الجبنة

- يوضع القالب في الفرن حتى يحمر الوجه



في طاسة أخرى:

- يسخن الزيت على النار ثم تضاف اللحمة المفرومة

-تضاف التوابل مع التقليب حتى تمام الطهي

المصدر: elbalad

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