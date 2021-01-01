سهلة وصلاحيتها عام فى الفريزر.. طريقة تخزين الملوخية



طريقة تخزين الملوخية طريقة تخزين الملوخية





طريقة تخزين الملوخية.. الملوخية من الخضراوات الخضراء الموسمية التى يعشقها المصريون وتقدم بطرق مميزة فى مصر دونا عن باقى الدول العربية، وتحرص بعض ربات البيوت على تخزينها فى موسمها وحفظها بالفريزر.



وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة تخزين الملوخية.

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مكونات تخزين الملوخية:-كيلو ملوخية خضراءنصف كوب شوربة لحمة أو شوربة فراخ أو ماءنصف ملعقة صغيرة كربوناتو "حسب الرغبة"طريقة تخزين الملوخية:-- نغسل الملوخية جيدا ونجففها، ثم نقرطفها ونخرطها يدويا ونتركها جانبا.- فى شوربة دافئة ضعى ربع ملعقة صغيرة كربوناتو.- نضيف لها الملوخية ونقلب جيدا.- بعد ذلك نقوم بتوزيعها فى أكياس مع تبطيطها، وتخزينها فى الفريزر.- عند الرغبة فى استخدامها يمكن إخراج الملوخية من الفريزر على وعاء تم وضعه على النار وبها شوربة.- وبمجرد أن تغلى الشوربة نضع ربع ملعقة صغيرة كربوناتو وعندما تغلى نضع الملوخية المجمدة فى الشوربة.- بعد ذلك نكمل طبخها مثل الملوخية الخضراء الطازجة وفقًا للخطوات المعتادة.طريقة عمل الملوخية الخضراءويسهل على ربات البيوت طريقة عمل الملوخية الخضراء فى المنزل.مكونات عمل الملوخية الخضراء:-ربطة ملوخيةشوربة دجاج أو لحمملح وفلفل أسودكمون10 فصوص ثوم كبيرة مفرومنصف ملعقة صغيرة كزبرة جافةطريقة عمل الملوخية الخضراء:-- ننزع أوراق الملوخية من الفروع، ونغسلها جيدا، ونصفيها، ثم نتركها تجف قليلا.- نفرم الملوخية بعدها فى الكبة أو بواسطة "المخرطة"، حتى تصبح ناعمة.- نضع الملوخية فى حلة، ونضيف لها 2 كوب شوربة دافئة، ونضعها على النار الهادئة مع التقليب، ونزيد الشوربة حتى نحصل على القوام المناسب، بحيث لا تكون خفيفة ولا ثقيلة.