أعراض النقرس في القدم.. والأسباب وطرق العلاج



أعراض النقرس أعراض النقرس





اعراض النقرس في القدم من أشهر أعراض مرض النقرس، ويعد النقرس من الأمراض المزمنة التي تصيب الجسم نتيجة ارتفاع نسبة أملاح اليوريك أسيد في الدم، والنقرس هو التهاب بالمفاصل، وهو من الأمراض التي تسبب ألمًا شديدًا في المفاصل لأصحابه، وأعراض النقرس معروفة ويمكن اكتشاف الإصابة بمرض النقرس من خلال ملاحظة الأعراض.



النقرس يسبب نوبات شديدة ومفاجئة من الألم في المفصل المصاب، وغالبًا ما يصاحب مكان الالتهاب تورم واحمرار، ويرتبط النقرس ارتباطًا وثيقًا بالنظام الغذائي المتبع، فهو يحدث نتيجة تراكم بلورات اليورات في المفاصل، والتي بدورها تتراكم نتيجة ارتفاع نسبة حمض اليوريك في الدم، والذي ينتجه الجسم نتيجة تكسيره لجزيئات البيورين.

قد يعجبك أيضا...

وجزيئات البيورين موجودة في العديد من الأطعمة مثل اللحوم والأطعمة البحرية.أعراض النقرس في القدمويشير الدكتور سامح السماحي، أخصائي التغذية العلاجية، إلى أن مرض "النقرس" يأتي نتيجة اختلال في عملية التمثيل الغذائي الخاصة بحمض البوليك (اليوريك)، ويؤدي ذلك إلى ترسيب أملاح يورات الصوديوم في المفاصل والأنسجة المحيطة بها مسببًا التهابات مزمنة وآلامًا شديدة، خاصة في مفصل الإصبع الكبير للقدم مؤثرًا في حركته، وقد تترسب في الكلى محدثة الحصوات المعروفة بحصوات اليورات.أسباب النقرسيضيف الدكتور سامح أن هناك أسبابًا أخرى للإصابة بهذا المرض تعتمد على قلة إخراج أو زيادة إنتاج حمض البوليك، وتتمثل أسباب قلة الإخراج في:التهاب الكلى المزمن.بعض الأدوية مثل مدرات البول والأسبرين.ارتفاع ضغط الدم.زيادة نشاط الغدة الدرقية أو هبوط نشاطها.تناول الكحوليات، والنشاط الزائد، وانقطاع الأكل لفترة طويلة.بينما تتمثل أسباب زيادة الإنتاج في أسباب وراثية تزيد من إنتاج مركبات البيورين المنتجة لحمض البوليك، وبعض الأورام الخبيثة مثل الليوكيميا والليمفوما.أطعمة ممنوعة على مرضى النقرسويؤكد الدكتور سامح أن هناك بعض الأغذية التي تزيد من احتمالات الإصابة بكثرة بمرض النقرس مثل اللحوم الحمراء بأنواعها، والكبد والكلاوى والمخ، والسردين والأنشوجة، والفسيخ، والبطارخ، والجمبرى، والرنجة.وكذلك بعض الخضراوات مثل السبانخ، الرجلة، الخبيزة، الباذنجان، القرنبيط، الطماطم، والبقوليات، كالفول بمختلف أنواع، والعدس، والكشرى، والفاصوليا الجافة.وبعض الفواكه، كالمانجو، الفراولة، والمشمش، والأغذية الغنية بالحديد تزيد من الآلام الروماتيزمية المصاحبة لمرض النقرس.أطعمة لعلاج النقرسويقدم الدكتور سامح في السطور التالية قائمة بأهم الأطعمة التي تخفف من آلام مرض النقرس وسهولة التخلص من أملاح اليورات.الإكثار من الماء والسوائل حيث إن أقل كمية من الماء يوصى بها هي لتر ونصف يوميًا تزيد هذه الكمية حسب التعرض للحرارة وزيادة العرق.الاعتدال أو الإقلال من شرب الشاى والقهوة.تناول الألبان والزبادى على قلوية البول وبالتالى طرد اليورات عن طريق الكلى.تناول النشويات كالأرز والمكرونة باعتدال يساعد على تخليص الجسم من اليورات عن طريق الجهاز الهضمى.تناول اللحوم البيضاء مثل صدور الدجاج والأرانب.وأخيرا لا بد من تناول الكثير من مشروب مغلي البقدونس يوميا.