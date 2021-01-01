أسباب وأعراض مرض الصدفية وطرق العلاج



أسباب وأعراض مرض الصدفية أسباب وأعراض مرض الصدفية

الصدفية من الأمراض الجلدية المزعجة التي تؤثر على مظهر الحمد بشكل سلبي، وهو يعتبر من الأمراض المزمنة التي يصعب علاجها.



وقال الدكتور أسامة عبد اللطيف استشارى أمراض الحساسية والمناعة، إن الصدفية مرض جلدي شائع ومزمن يؤثر على الدورة الحياتية لخلايا الجلد وتنتج الصدفيه عن تراكم الخلايا على سطح الجلد بسرعة لتشكل قشورا سميكة فضية اللون مع طبقات متعددة ومثيرة للحكة وتكون جافة وحمراء وتسبب الآلام احيانا.



وأضاف “عبد اللطيف”، أن الصدفية مرض عنيد ومزمن يستمر لفترات طويلة ويوجد فترات تتحسن فيها أعراضه وتخف وتشتد الأعراض في أوقات أخرى ولكن لا يوجد شفاء كامل منه ابدا، لكن علاج الصدفية يسبب تحسنا كبيرا مع اتخاذ التدابير الخاصة بنمط الحياة مثل:-

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-استخدام مراهم الكورتيزون-تعريض الجلد لآشعة الشمس الطبيعية وبطريقة معينة خاضعة للرقابة ما يؤدي إلى تحسن أعراض الصدفية.أسباب الصدفيةوتابع، أن هناك أسباب عديدة وراء الإصابة بمرض الصدفية، منها:-إضطرابات الجهاز المناعي وتحديدا بنوع معين من كريات الدم البيضاء التي تسمى الخلايا الليمفاوية (T-Cells).-الثلوث بالجراثيم المعدية.-وجود جروح وإصابات في الجلد.-الإصابة بحروق الشمس الحادة.-الطقس البارد.-التوتر.-التدخين.-الإفراط في تناول الكحوليات،-بعض الأدوية مثل الليثيوم، حاصرات بيتا، الأدوية المضادة للملاريا واليوديد.-وجود تاريخ عائلي لحدوث حالات صدفية في العائلة.-السمنة الزائدة.