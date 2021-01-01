أسباب وأعراض مرض الصدفية وطرق العلاج

الصدفية من الأمراض الجلدية المزعجة التي تؤثر على مظهر الحمد بشكل سلبي، وهو يعتبر من الأمراض المزمنة التي يصعب علاجها.
وقال الدكتور أسامة عبد اللطيف استشارى أمراض الحساسية والمناعة، إن الصدفية مرض جلدي شائع ومزمن يؤثر على الدورة الحياتية لخلايا الجلد وتنتج الصدفيه عن تراكم الخلايا على سطح الجلد بسرعة لتشكل قشورا سميكة فضية اللون مع طبقات متعددة ومثيرة للحكة وتكون جافة وحمراء وتسبب الآلام احيانا.
وأضاف “عبد اللطيف”، أن الصدفية مرض عنيد ومزمن يستمر لفترات طويلة ويوجد فترات تتحسن فيها أعراضه وتخف وتشتد الأعراض في أوقات أخرى ولكن لا يوجد شفاء كامل منه ابدا، لكن علاج الصدفية يسبب تحسنا كبيرا مع اتخاذ التدابير الخاصة بنمط الحياة مثل:-
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