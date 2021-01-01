اعرفى موضة ملابس خريف ٢٠٢١



موضة ملابس خريف ٢٠٢١ موضة ملابس خريف ٢٠٢١

موضة ملابس الخريف دائما مميزة وذات ألوان جريئة لتناسب الطقس المتقلب، وتتابعها الفتيات بشغف وتتبع ما يناسبهن من حيث اللون والتصميم.



وتقول الفاشون بلوجر نارمين فوزى، تختلف الموضة باختلاف فصول السنة، لذا تبحث كل سيدة وفتاة عن كل ما هو جديد في موضة الفصل، وبمناسبة حلول فصل الخريف ظهرت الكثير من الموضات المختلفة، ويعد القميص من أبرز صيحات موسم خريف 2021 حيث تتبدّل إتجاهات الموضة في كل موسم، وإن كانت موضة القميص الأبيض متجددة فهي تعتبر أساس لتنسيق عدد كبير من الاطلالات.



وأضافت "نارمين"، أن القميص الكلاسيكي لكن بألوان زاهية مثل الباستيل والنيون وغيرها الكثير، مع الألوان المحايدة مثل البيج والرمادي أيضًا، تعتبر من ألوان هذا الخريف بقوة، حيث يمكن تنسيقها مع البنطلون الجلد البيج، أو القميص المزيّن بالنقشات مع البنطلون الأسود السادة.

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وتابعت، كما طغى الكارديجان على موضة الخريف، وهي تمنح إطلالة ذات لمسة كلاسيكية وعصرية في آن واحد، حيث يمكن تنسيق الكارديجان الأبيض تحته القميص الكحلي مع تنورة باللون نفسه من الكاريجان الأخضر الأوفر سايز مع البنطلون الواسع باللون والنسيج نفسه.وقالت نارمين فوزى، كما يمكن تنسيق الفستان الميدي المزيّن بالورود مع الكارديجان الرمادية الواسعة، أو تنسيق الفستان الزهري مع الكارديجان البرتقالي الطويل.وأوضحت، كما تعتبر موضة الكاجول الأوفر سايز، موضة هذا الخريف والتي استمرت من من فصلي الصيف والربيع ومستمرة لهذا الخريف وربما الشتاء أيضا.خطوط الموضة- وخطوط الموضة أشكال وألوان عديدة، واتباعها أمر مطلوب بين الفتيات، ولكن يجب على الفتيات عند اتباع الموضة، أن تكون مناسبة لشكل الجسم ولون البشرة، حتى يكون المظهر الخارجي أنيق ومتناسق ما يجعل الفتيات في شكل مميز وإطلالة مبهرة.- والأهم من ذلك مراعاة اختيار الملابس على حسب نوع الخروجة، فإذا كان الخروج نهارا، أو الذهاب إلى الجامعة، يجب أن تكون الملابس عملية وفضفاضة ومصنعة من الأقطان فاتحة اللون، ما يساعد على التحرك بحرية وعدم الشعور بحرارة الطقس في النهار، أما الخروج ليلا يحتاج أكثر الملابس الكلاسيكية الناعمة ذات الألوان الجريئة.