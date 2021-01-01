الطاقة السلبية فى المنزل تكون سبب المشاكل والشعور بحالة نفسية سيئة، وعادة يكون السبب فعل ارتكبناه عن دون قصد يسبب نشر الطاقة السلبية في المنزل.
وتقول الدكتورة مها العطار خبيرة ومطور طاقة المكان، إن الغالبية من البشر يعلقون ملابسهم بشماعة وراء أبواب الغرف، على شكل خطاف والكثير لا يعلم أن طاقة الجسم مرتبطة بالملابس وتؤثر عليه.
وأضافت “مها”، حتى السحرة والمشعوذين يطلقون على الملابس “اتر” وهي تعني باللغة العربية أثر بمعنى أثر الشخص موجود في ملابسه ويعمل الساحر على هذا الأثر لعمل اسحار عليها للتأثر على الجسم، ويفضل الساحر الملابس الداخلية لأنها تحمل عرق ورائحة الجسم فتكون لها تأثير أقوى من الأشياء الأخري.
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التعليقات على احذري.. تعليق ملابسك خلف باب الغرفة يسبب لك المشاكل
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