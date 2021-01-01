احذري.. تعليق ملابسك خلف باب الغرفة يسبب لك المشاكل

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صورة الخبر: تعليق ملابسك خلف باب الغرفة
تعليق ملابسك خلف باب الغرفة


الطاقة السلبية فى المنزل تكون سبب المشاكل والشعور بحالة نفسية سيئة، وعادة يكون السبب فعل ارتكبناه عن دون قصد يسبب نشر الطاقة السلبية في المنزل.

وتقول الدكتورة مها العطار خبيرة ومطور طاقة المكان، إن الغالبية من البشر يعلقون ملابسهم بشماعة وراء أبواب الغرف، على شكل خطاف والكثير لا يعلم أن طاقة الجسم مرتبطة بالملابس وتؤثر عليه.

وأضافت “مها”، حتى السحرة والمشعوذين يطلقون على الملابس “اتر” وهي تعني باللغة العربية أثر بمعنى أثر الشخص موجود في ملابسه ويعمل الساحر على هذا الأثر لعمل اسحار عليها للتأثر على الجسم، ويفضل الساحر الملابس الداخلية لأنها تحمل عرق ورائحة الجسم فتكون لها تأثير أقوى من الأشياء الأخري.

وتابعت: لذلك يجب الإهتمام بطاقة الملابس وعدم تعليقها على خطاف وكأن الشخص يعلق نفسه على شماعة وراء الباب وهي من أسباب وجع الرقبة والظهر عند الكثير من الناس، فالشخص يؤذى نفسه بإهمال ملابسه وهى طاقته الخارجية والأسوأ من ذلك تعليقها داخل الحمام أو المطبخ.

وختمت الدكتورة مها العطار حديثها قائلة: "يحب الحفاظ على الملابس حتى لو بعيدة عن الجسم ولا تعلقوا أنفسكم طاقة الجسم في دولاب مغلق عليه محفوظة، أما التعليق رمز سلبي مثل شنق الأشياء، ويجب الاهتمام بكل تفاصيل حياتنا، لأنها أسباب لكل شيء بحياتنا.

المصدر: vetogate

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