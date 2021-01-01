أطعمة صديقة لجهازك العصبي تهدئ توترك | فيديو



أطعمة صديقة لجهازك العصبي أطعمة صديقة لجهازك العصبي





كشفت الدكتورة منى عبد المطلب خبيرة التغذية العلاجية، أنه يمكن للإنسان أن يسيطر على غضبه من خلال تناول أطعمة صديقة لجهازك العصبي تستطيع أن تهدي التوتر.



وقالت خبيرة التغذية العلاجية خلال لقاء لها عبر برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية قناة "إكسترا نيوز"، إنه يمكن تناول مضادات الأكسدة للتغلب على الضغط والتوتر ويمكن تواجدها في الأطعمة الطازجة مثل الفلفل الأخضر والجوافة، وهو من الأطعمة الغنية بالفتامينات.

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وأشارت الدكتورة منى عبد المطلب، أنه يمكن تحويل وجبة "المحشي" لوجبة صحية من خلال الاعتدال في الكمية التي يتم تناولها وطريقة الاعداد الصحية، مؤكدة إلى أنه يحتوي على مضادات أكسدة بشكل كبير.ويُعرّف التوتر على أنّه حالة يمر بها الجسم بسبب تعرضه لموقف مُعين يُحفّز التوتر، مثل: الوقوف في أزمة سير خانقة، أو التأخر عن اجتماع مُهم، ففي هذه الحالة يتصرف برج التحكم في الدماغ الذي يُدعى تحت المهاد (بالإنجليزية: Hypothalamus) ويُرسل أوامر بإفراز هرمونات التوتر، وهي نفسها التي تُحفز استجابة الكر والفر (بالإنجليزية: Fight or flight response) في الجسم والتي بدورها تؤدي إلى تسارع ضربات القلب، وزيادة سرعة التنفس، وتجهيز العضلات لأي ردة فعل، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الاستجابة تحمي الجسم في حالة الطوارئ عن طريق إعداد الجسم للرد بسرعة، إلّا أنّه في حال استمرار الاستجابة للضغط النفسي والتوتر يومًا بعد يوم يُمكن أن تتعرض صحة الجسم للخطر.