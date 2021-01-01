7 طرق تساعدك في تقوية مناعة الطفل وحمايته من فيروسات الشتاء



طرق تساعدك في تقوية مناعة الطفل طرق تساعدك في تقوية مناعة الطفل



تقوية مناعة الطفل هي الشغل الشاغل لكل أم مع دخول فصل الشتاء؛ وذلك لأنه فصل انتشار الفيروسات بشكل عام، وفيروس كورونا المستجد بشكل خاص، وتقوية مناعة الطفل تتطلب المزيد من الوعي، لما يحتاجه جسم الطفل من أطعمة تقوي المناعة، وما يجب الابتعاد عنه من عادات أو سلوكيات قد تضعف المناعة.



تقوية مناعة الطفل



وتقدم دكتورة شمس سامي أخصائية طب الاطفال وحديثي الولادة في السطور التالية، أهم النصائح التي تساعد كل أن في تقوية مناعة الطفل؛ لحمايته من الأمراض والفيروسات طوال فصل الشتاء.

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1) التركيز على الفواكه والخضروات في أكل الطفل اليومي:مثل الجزر والأوراق الخضراء والبرتقال، فالدراسات أثبتت ان الفواكه والخضار تزيد من مقاومة الجسم للأمراض من خلال تقوية جهاز المناعة2) أخذ القسط الكافي من النومحيث اثبتت الدراسات ان قلة النوم في الطفل تقلل ما يسمى بـ (natural killer cells) وهذه من الخلايا المناعية المقاومة للجراثيم في الجسمفالطفل اقل من سنة يوصي له بالنوم لمدة ١٦ ساعة يوميا، وبعد سنة ١١_١٤ ساعة يوميا، ومن ٢_٥ سنوات من ١٠لـ ١٣ ساعة يومياوإذا لم ينام الطفل اوقات قصيرة خلال اليوم، فلابد أن يكون ينام مبكرا.3) الرضاعة الطبيعيةتعد افضل مقوي مناعة على الإطلاق وبالإضافة إلى ان الرضاعة ترفع المناعة ضد أمراض كثيرة، فهي تساعد على النمو المثالي للمخ والوقاية من مرض السكري في الاطفال4) ممارسة التمارين الرياضيةحيث اثبتت الدراسات ان الرياضة تقوي جهاز المناعة وتزيد من (natural killer cells) ولذلك لابد أن نبعد التليفونات عن ايد أطفالنا ونبدأ نشجعهم على ممارسة اللعبة التي يفضلونها او حتى ركوب الدراجات.5) النظافة الشخصيةابسطها غسل الايدي بالماء والصابون قبل وبعد الأكل، وبعد العودة من الخارج، بعد الحمام، بعد اللعب مع الحيوانات، بعد المدرسة أو الحضانةوعند التواجد خارج البيت لابد أن يكون مع الطفل معقم للأيدي او كحول، فتعقيم الايدي ضروري سواء في للحماية من فيروس كورونا او غيره من الفيروسات.6) التدخين السلبيالتدخين اكثر ضررا على الصغير من الكبير؛ لأن معدل تنفس الطفل اسرع من البالغ.واثبتت الدراسات ان التدخين يؤثر على جهاز المناعة، ويزيد من احتمالية الموت المفاجئ عند الأطفال، وكذلك الإصابة بالنزلات الشعبية وحساسية الصدر والتهابات الأذن.وأضافت الدراسات ان التدخين يؤثر على ذكاء الطفل وعلى النمو العصبي عند الطفل، ولو الشخص المدخن لا يستطيع التوقف عن التدخين، فيمكنه التدخين خارج البيت.7) التوقف عن المضادات الحيويةكفاية ضغط على دكتور طفلك انه يكتب مضاد حيوي في شوية برد او احتقان حلق٩٠٪ من أدوار البرد واحتقان الحلق في الأطفال تكون فيروسية وكثرة المضادات الحيوية يجعلنا نروض البكتيريا، وبالتالي لن نجد أي مضادات حيوية تتعامل معها، وبالتالي نحن بذلك نضعف مناعة الطفل أن ندري