أقواها الكركم والينسون.. علاج الإمساك بالأعشاب في أسرع وقت



علاج الإمساك بالأعشاب علاج الإمساك بالأعشاب



علاج الإمساك بالأعشاب يعد أفضل وسائل علاج الإمساك على الإطلاق؛ وذلك لأن الأعشاب مفيدة للجسم بشكل عام، وكلها مواد طبيعية يمتصها الجسم بسهولة، كما أنها خالية من أي مواد كيميائية قد تضر بأجهزة الجسم على المدى البعيد، ولذلك كل من يعاني من الإمساك الأفضل له علاج الإمساك بالأعشاب.



للصحة العامة، وللجسم، فهناك العديد من الأعشاب والمواد الطبيعية التي يمكنها علاج الإمساك.



أسباب الإمساك

وتشير دكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الإصابة بالإمساك، له العديد من الأسباب، كعدم شرب الماء والسوائل بشكل كبير، وقلة تناول الألياف.

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علاج الإمساك بالأعشابوتقدم دكتورة هدى، في السطور التالية، طرق علاج الامساك بالاعشاب والخضراوات، ولكن بشرط تناولها يوميا وبانتظام.الكركميساعد الكركم في التخلص من الإمساك المؤلم، كما أن له أيضا خصائص مضادة للجراثيم، حيث إنه يحتوي على مضادات للأكسدة، مما يجعله يحارب أي عدوى في المعدة، ويحارب البكتيريا.الينسونيعالج اليانسون الإمساك بشكل فعال، وهو طارد للريح، ويمنع تخمر الطعام في الأمعاء، ويمنع تكوُُّن الغازات في الجهاز الهضمي.عين الجمليعتبر عين الجمل من المسهلات التي يمكن أن تساعد في مكافحة الإمساك.بذور الكتانمن أفضل العلاجات المنزلية الفعالة للإمساك، فهو منظم لحركات الأمعاء، ولأفضل نتيجة يضاف إلى عصير البرتقال بسبب ارتفاع محتوى الألياف به.عصير البرتقالشرب عصير البرتقال بانتظام يوميا، يساعدك على التخلص نهائيا من الإمساك، لاحتوائه على نسبة كبيرة من الألياف التي تنظم حركة المعدة.التين المجففيعد بمثابة ملين طبيعي لتخفيف الإمساك، ولأفضل نتيجة يتم غلي قليل من التين في كوب من الحليب وشرب هذا الخليط المغلي.الزبيبيعد أيضا ملين طبيعي، فهو غني بالألياف.الحبوب الكاملةاحتواء الحبوب الكاملة على المغنيسيوم يخلصك من الإمساك المزمن، وكذلك، المكسرات، والبذور.السبانخأفضل أنواع الخضراوات التي تقضي على الإمساك المزمن هي السبانخ، كما أنها تساعد على طرد السموم في الجهاز الهضمي.البسلةتناول البسلة الخضراء بانتظام يخلصك نهائيا من الإمساك المزمن، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف، وكذلك القرنبيط، اللفت، والعدس، ودقيق الشوفان، والأرز البني، وبذور الكتان، والفاصوليا، وفول الصويا والتوت والفراولة.