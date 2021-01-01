اعرف الفارق بين العملة "المزيفة" و"السليمة" فى نقاط بسيطة



الفارق بين العملة "المزيفة" و"السليمة" الفارق بين العملة "المزيفة" و"السليمة"



الفرق بين العملة الحقيقة والمزورة.. تبدأ مصر خلال الفترة المقبلة طبع عملات بلاستيكية جديدة والتي من مميزاتها صعوبة تزويرها وستكون العملة جنبًا إلى جنب مع العملات الورقيه التقيليدية وفي هذا الإطار يتساءل الكثير من الناس عن أهم النقاط الخاصة بمعرفة الفرق بين العملة الحقيقية والمزورة خاصة مع وجود بنكنوت متداول في الأسواق المحلية.



ويتداول فى السوق المحلى المصرى عملات نقدية ورقية فئة " نصف جنيه، جنيه، خمسة جنيهات، عشرة جنيهات، عشرون جنيها، خمسون جنيها، مئة جنيه، مائتى جنيه ".



تزوير وتزييف النقود يعاقب علية القانون ويعد شكلا من أشكال الغش والتزوير فضلا عن تاثيرة السلبى على الاقتصاد وهو ما يستلزم التصدى لتلك النوعية من عصابات التزوير والتزييف.

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ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة. ونصت المادة 202 على انه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا فى مصر أو في الخارج.كيف تعرف الفارق بين العملة الحقيقية والعملة المزورة ؟1- إذا تحسست بيدك الورقة الحقيقية من عند الرقم تجدها خشنة قليلا، لكن في المزورة تجدها ناعمة.2- الشريط الفضي بالنقود المزورة تجده يميل للسواد، بينما في النقود الأصلية تجده فضيا ولامعا.3- الرسومات الخلفية في العملة الأصلية لا تظهر إلا بتعرضها للضوء أو للشمس، بينما في المزورة إما أنك لا تجدها، أو أنك تجدها ظاهرة حتى من غير ضوء.4- عند "فرك" الورقة المزورة بأصبعك المبلل تُمسح الألوان.للأوراق النقدية المصنوعة من البوليمر مزايا عديدة مقارنة بالأوراق النقدية الورقية أو القطنية ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي المصري الأوراق النقدية البلاستيكية المصنوعة من البوليمر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وتتمثل إحدى مزايا استخدام الأوراق النقدية المصنوعة من البوليمر في صعوبة تزويرها بسبب التكلفة العالية والتكنولوجيا التي تأتي مع الأوراق النقدية فضلا عن عوامل الأمان الكبيرة التي تتمتع بها.كما أنها قابلة لإعادة التدوير ولا تمتص الرطوبة ولن تتسخ بسهولة ولا يمكن تمزيقها وتتحمل درجات حرارة عالية وتأتي بطبقة واقية تحميها من الأوساخ والزيوت والسائل ولا يمكن غسلها بسهولة أو تلفها في الغسالة مثل النقدية الورقية.وتعتبر أوراق البوليمر أكثر سهولة في التغذية والمعالجة والعد باستخدام ATM أو أي جهاز إيداع نقود وتساعد البنوك أو مشغلي الآلات التي تعمل بالمال على تقليل تكلفة الصيانة.