مدينة عراقية تغرق في مياه الفيضان | فيديو



مدينة عراقية تغرق في مياه الفيضان مدينة عراقية تغرق في مياه الفيضان



أفادت مصادر إعلامية عراقية، اليوم السبت، بحدوث فيضان كبير في أحياء مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان في العراق، تسبب بغرق العديد من الطرقات وأضرار كبيرة في المرافق العامة والسيارات.



وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، مشاهد يمكن وصفها بـ"الكارثية" حيث اندفعت مياه الفيضانات في طرقات المدينة بقوة كبيرة وشلت الحركة.



غزارة الأمطار

وبحسب موقع "شفق نيوز" فقد غرقت العديد من الطرق الرئيسية شمالي المحافظة بسبب غزارة الأمطار التي شهدتها المنطقة.

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وأشار المصدر، نقلا عن شهود عيان بأن مياه الأمطار قطعت الطريق الرئيس الذي يربط شارع 150 بأحد المجمعات السكنية الكبرى في المدينة بالإضافة إلى الكثير من المسارات.وتسببت المياه بتعطل الكثير من السيارات ودخول المياه التي ارتفعت مناسيبها بشكل كبير إلى المنازل في عدد من الأحياء السكنية.الجدير بالذكر، أن مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان العراق، كانت قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، كميات الأمطار التي هطلت في الـ24 ساعة الماضية وأظهرت أن السليمانية كانت الأعلى بنسبة الهطول، حيث سجلت نسبة بلغت 11.5 ملم فيما سجلت محافظة دهوك أدنى نسبة.هجوم داعشوفي سياق اخر أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، أن أربعة مدنيين قتلوا في هجوم لتنظيم "داعش" بمحافظة ديالى شرقي البلاد.وذكرت في بيان صحفي، أن "الشرطة الاتحادية والحشد العشائري أجروا عملية تفتيش في منطقة حاوي الحوائج في محافظة ديالى، بحثا عن عناصر من عصابات داعش الإرهابية قامت بمهاجمة مجموعة من المدنيين الذين يعملون (فحامة) قرب قرية الحوائج في جبل مكحول".وأضافت، أن "الهجوم الإرهابي أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين وجرح اثنين آخرين".https://twitter.com/i/status/1454493470916292614