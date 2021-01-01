الأرصاد: الإسكندرية على موعد مع أمطار غزيرة ورعدية الساعات القادمة

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الإسكندرية على موعد مع أمطار غزيرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور للأقمار الصناعية إلى أن الإسكندرية ستكون على موعد مع الأمطار الغزيرة والرعدية خلال الساعات القادمة .

كما تظهر صورة القمر الصناعى السحب الرعدية الممطرة على الضبعة وتتدفق السحب المنخفضة الممطرة على القاهرة والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة

المصدر: youm7

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