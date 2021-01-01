كيروش يترقب موقف الشناوي.. وموقفه لا يزال ثابتاً من أفشة وشريف



كارلوس كيروش كارلوس كيروش

يترقب كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر موقف محمد الشناوي حارس الأهلي من العودة إلي المباريات وذلك بعد شفاءه من الإصابة ومشاركته في تدريبات فريقه.



وتعرض الشناوي للإصابة في مباراة منتخب مصر وليبيا الماضية في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة والتي إنتهت لصالح الفراعنة بثلاثية نظيفة.



وقال مصدر ليلا كورة إن كيروش وضع بديلاً للشناوي في حالة استمرار غيابه عن مباراة القمة حيث يفاضل بين الهاني سليمان حارس سموحة وعامر عامر حارس سيراميكا كيلوباترا للتواجد بصحبة محمد أبو جبل ومحمد بسام.

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وكشف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن موقف المدرب البرتغالي لم يتغير من محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الأهلي وزميله محمد شريف من الاستعانة بهما حيث مازال غير مقتنع بما يقدماه.وغاب أفشة عن الأهلي فيم مباراة الذهاب أمام الحرس الوطني بطل النيجر ولعب مباراة العودة ومباراة الإسماعيلي وتألق في المباراتين فيما غاب شريف عن المشاركة في مباراة الدوري وشارك في مباراتي دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.وأوضح المصدر أن ثنائي الأهلي لم يخرج من الحسابات بصورة نهائية ولكن البرتغالي يفضل الاستعانة بنفس الاسماء التي اعتمد عليها في مباراتي ليبيا وأن التغييرات ستكون طفيفة خلال المرحلة القادمة وفي حدود قائمة الـ 35 لاعباً لبطولة كأس العرب التي أعلن عنها.ويعلن المدير الفني قائمة المنتخب يوم 6 نوفمبر القادم عقب مباراة الأهلي والزمالك ببطولة الدوري لضمهم للمعسكر الذي يقام في السابع من نفس الشهر استعداداً لمواجهتي أنجولا والجابون.ويلعب منتخب مصر مع أنجولا يوم 12 نوفمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ، والجابون في الثانية عصراً من يوم 16 نوفمبر في ختام مباريات المجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.