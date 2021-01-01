قائمة الأهلي - الظهور الأول لـ كريم فؤاد أمام البنك الأهلي.. وتاو على رأس الهجوم



قائمة الأهلي قائمة الأهلي

ظهر كريم فؤاد مدافع الاهلي لأول مرة في قائمة فريقه لمواجهة البنك الأهلي.



ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة الثانية من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.



ويغيب أليو ديانج عن الأهلي أمام البنك بسبب حصوله على طرد في مباراة الإسماعيلي السابقة.

قد يعجبك أيضا...

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاءالدفاع: ياسر إبراهيم – محمد هاني – أيمن أشرف – بدر بانون – كريم فؤاد – علي معلولالوسط: عمرو السولية – أكرم توفيق – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – عمار حمدي – أحمد عبد القادر – حسين الشحات – كهربا - ميكيسونيالهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسنوفاز الأهلي في الجولة الأولى على الإسماعيلي برباعية دون رد، بينما فاز البنك على طلائع الجيش بثلاثية دون رد.