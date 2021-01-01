ظهر كريم فؤاد مدافع الاهلي لأول مرة في قائمة فريقه لمواجهة البنك الأهلي.
ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة الثانية من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.
ويغيب أليو ديانج عن الأهلي أمام البنك بسبب حصوله على طرد في مباراة الإسماعيلي السابقة.
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التعليقات على قائمة الأهلي - الظهور الأول لـ كريم فؤاد أمام البنك الأهلي.. وتاو على رأس الهجوم
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