رغم التقدم بهدفين، لكن برايتون حرموا يورجن كلوب من الانتصار الـ200 مع ليفربول، وعادوا بتعادل.
تعادل ليفربول مع برايتون بهدفين لكل فريق على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.
سجل جوردان هندرسون، وساديو ماني هدفا ليفربول، فيما سجل إينوك مويبا، ولياندرو تروسارد هدفا برايتون.
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التعليقات على برايتون يعود بتعادل ثمين أمام ليفربول
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