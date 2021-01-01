برايتون يعود بتعادل ثمين أمام ليفربول

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رغم التقدم بهدفين، لكن برايتون حرموا يورجن كلوب من الانتصار الـ200 مع ليفربول، وعادوا بتعادل.



تعادل ليفربول مع برايتون بهدفين لكل فريق على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.



سجل جوردان هندرسون، وساديو ماني هدفا ليفربول، فيما سجل إينوك مويبا، ولياندرو تروسارد هدفا برايتون.

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التعادل رفع رصيد ليفربول إلى 22 نقطة في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد برايتون إلى 16 نقطة في المركز السادس.التشكيليورجن كلوب بدأ اللقاء بـ محمد صلاح بجانب روبيرتو فيرمينو، وساديو ماني في الهجوم.وبدأ كورتيس جونز في وسط الملعب بجانب جوردان هندرسون، ونابي كيتا العائد من الإصابة.