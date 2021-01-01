

مواصفات وأسعار الهاتف Honor 50 Lite مواصفات وأسعار الهاتف Honor 50 Lite

خلال مؤتمر الإعلان عن الهاتف Play5 Youth قامت شركة هونور أيضا بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Honor 50 Lite ليكون بذلك هو الهاتف الأقل في سلسلة Honor 50 Series حيث يضم معالجا متوسطا يدعم شبكات الجيل الرابع 4G فقط ويضم كذلك 4 كاميرات في الخلف بالإضافة إلى بطارية تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط ومواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها في هذا المقال الجديد.



مواصفات هاتف هونور 50 لايت

هذا الهاتف الأقل في سلسلة Honor 50 Series يضم شاشة IPS LCD بحجم 6.67 بوصة وبدقة 2376×1080 بكسل وبجودة FHD+ كما أنها تحتوي على ثقب عريض في أعلى الزاوية اليسار من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، والهاتف Honor 50 Lite يحتوي كذلك على 4 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.9 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميراتين الماكرو والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية من خلال الكاميرا الأمامية والخلفية.



يتم تشغيل الهاتف Honor 50 Lite بمعالج ثماني النواة من فئة Snapdragon 662 المصنوع بتكنولوجيا 11 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Adreno 610 و6 جيجا رام من الذاكرة العشوائية مع 128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية أو 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت، مع العلم بأن الهاتف يعمل بنظام Android 11 وبواجهة مستخدم Magic UI 4.2 مع دعم خدمات Google Play Services مثل باقي هواتف السلسلة.

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بطارية الهاتف هونور 50 لايت تأتي بسعة 4300 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 66 واط (يمكن شحن 40% من سعة البطارية في 10 دقائق فقط)، بالإضافة إلى أن هاتف هونور الجديد يضم مستشعرا لبصمات الأصابع مدمجا في زر الباور على الجانب ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات صوت ستريو مع دعم خاصية NFC.سعر الهاتف Honor 50 Liteيبدأ سعر الهاتف Honor 50 Lite من 350 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام، مع العلم بأن الهاتف سيتوفر للشراء بشكل رسمي في أوروبا مع بداية شهر نوفمبر.