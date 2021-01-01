آبل أعلنت بالأمس إنها خلال الربع الثالث من العام الحالي حققت إيرادات 83.4 مليار دولار بزيادة نسبتها 29% مقارنة بنفس الربع العام الماضي وحققت أرباح 20.5 مليار دولار وتم تحقق هذه الأرقام القوية على الرغم من الخسائر التي تلقتها الشركة بسبب نقص الشرائح العام والذي قدرته بمبلغ 6 مليار دولار.
وحققت هواتف آيفون إيرادات 38.87 مليار دولار بزيادة نسبتها 47% مقارنة بنفس الربع العام الماضي وحواسب ماك حققت إيرادات 9.18 مليار دولار بنسبة نسبتها 1.6% وحققت لوحيات آيباد إيرادات 8.25 مليار دولار بزيادة نسبتها 21.4% وقسم الأجهزة القابلة للإرتداء وأجهزة المنزل والإكسسوارات حقق إيرادات 8.79 مليار دولار بزيادة نسبتها 11.5% وقسم الخدمات في الشركة حقق إيرادات 18.28 مليار دولار بزيادة نسبتها 25.6%.
وعلى الرغم من الإيرادات القوية التي حققتها الشركة إلا أن السهم الخاص بها أنخفض بنسبة 4% بعد الإعلان عن هذه النتائج وذلك بسبب أن الإيرادات جاءت أقل من ما كان متوقعه المحللين حيث كان متوقع أن تحقق الشركة إيرادات 84.85 مليار دولار.
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التعليقات على آبل تعلن عن نتائجها المالية للربع الثالث وإيرادات آيفون ترتفع بنسبة 47% ولكن
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