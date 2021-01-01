تويتر يطرح ميزة تسجيل التغريدات الصوتية قبل نشرها

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تويتر يطرح ميزة تسجيل التغريدات الصوتية قبل نشرها

أعلن موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي عن طرحه ميزة جديدة لأصحاب التغريدات الصوتية أو ما يطلق عليها «سبيسس».

وقال «تويتر» في بيان، إنه بدأ في السماح بتسجيل التغريدات الصوتية قبل نشرها ومشاركتها، على أن تكون متاحة لعدد محدود من مضيفي «سبيسس» على هواتف «آيفون» فقط، ولجميع المستمعين على «آيفون» و«أندرويد».

أكد «تويتر» أن تسجيل التغريدات الصوتية وسيلة لتوسيع قيمة عمل المضيفين، والوصول إلى الجماهير غير القادرة على مراقبة المحادثات الصوتية المباشرة طوال الوقت.

وأوضح «تويتر» في بيانه أنه من الممكن الاستفادة من ميزة تسجيل التغريدات الصوتية من خلال الضغط على زر «Record Space» قبل بدء محادثة جديدة.

المصدر: المصرى اليوم

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