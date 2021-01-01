أعلن موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي عن طرحه ميزة جديدة لأصحاب التغريدات الصوتية أو ما يطلق عليها «سبيسس».
وقال «تويتر» في بيان، إنه بدأ في السماح بتسجيل التغريدات الصوتية قبل نشرها ومشاركتها، على أن تكون متاحة لعدد محدود من مضيفي «سبيسس» على هواتف «آيفون» فقط، ولجميع المستمعين على «آيفون» و«أندرويد».
أكد «تويتر» أن تسجيل التغريدات الصوتية وسيلة لتوسيع قيمة عمل المضيفين، والوصول إلى الجماهير غير القادرة على مراقبة المحادثات الصوتية المباشرة طوال الوقت.
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التعليقات على تويتر يطرح ميزة تسجيل التغريدات الصوتية قبل نشرها
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