

مواصفات وأسعار الهاتفين Redmi Note 11 وRedmi Note 11 Pro مواصفات وأسعار الهاتفين Redmi Note 11 وRedmi Note 11 Pro

بعد سلسلة طويلة من التسريبات والشائعات، أعلنت اليوم شركة شاومي عن سلسلة هواتفها المتوسطة Redmi Note 11 Series مع مواصفات جيدة جدا وأسعار رخيصة للغاية مقارنة بالهواتف الأخرى التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ولكيلا نطيل عليكم دعونا نتعرف الآن على المواصفات والأسعار الرسمية للهاتفين Redmi Note 11 وRedmi Note 11 Pro.



مواصفات هاتف ريدمي نوت 11

الهاتف العادي في هذه السلسلة الجديد من Redmi يتوفر مع شاشة IPS LCD بحجم 6.6 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 90 هرتز، ويحتوي على ثقب صغير في المنتصف العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 والتي تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى أن الهاتف Redmi Note 11 يحتوي على كاميراتين في الخلف بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.9 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع (الكاميرات الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية).



معالج تشغيل هذا الهاتف يأتي من فئة MediaTek Dimensity 810 5G المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر ومعالج الرسوميات يأتي من فئة Mali-G57 MC2، كما أنه يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم MIUI 12.5، ويتوفر بأربعة إصدارات على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم 4 جيجا رام من الذاكرة العشوائية و128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية، والإصدار الثاني يضم 6 جيجا رام مع 128 جيجا بايت، والإصدار الثالث يضم 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت أما الإصدار الرابع فيضم 8 جيجا رام مع 256 جيجا بايت.

قد يعجبك أيضا...

الهاتف ريدمي نوت 11 يحتوي على بطارية بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط (يتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type‑C 2.0)، بالإضافة إلى أن الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP53 ويحتوي على مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب، ويدعم مكبرات صوت ستريو ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم والراديو FM مع دعمه لخاصية NFC.سعر الهاتف Redmi Note 11سعر الهاتف Redmi Note 11 يبدأ من 187 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 4 جيجا رام مع 128 جيجا بايت، مع العلم بأنه سيتوفر للشراء بشكل رسمي يوم الاثنين 1 نوفمبر.مواصفات ريدمي نوت 11 بروالهاتف Redmi Note 11 Pro يتوفر مع شاشة AMOLED حجمها 6.67 بوصة بجودة FHD+ وبمعدل تحديث 120 هرتز كما أنها محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5 وتدعم خاصية HDR10، وهذا الهاتف يتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 920 5G المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Mali-G68 MC4 و128 أو 256 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية مع 6 أو 8 جيجا رام من الذاكرة العشوائية، بالإضافة إلى أن الهاتف يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم MIUI 12.5.يحتوي هذا الهاتف على 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.9، والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الثالثة عبارة عن كاميرا ماكرو مقربة وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وبالإضافة إلى ذلك فإن الهاتف Redmi Note 11 Pro يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.وعلاوة على ذلك فإن البطارية تأتي بسعة 5160 ملي أمبير ويتم شحنها بنسبة 100% في 43 دقيقة فقط، وبخصوص المميزات الأخرى فتتمثل في مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات صوت stereo مع دعمه لخاصية NFC.سعر الهاتف Redmi Note 11 Proالهاتف Redmi Note 11 Pro سيتوفر للشراء بشكل رسمي هو الآخر يوم 1 نوفمبر بسعر يبدأ من 265 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.