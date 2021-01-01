

جناح شركة جينباي في معرض الأهرام للنقل الخفيف جناح شركة جينباي في معرض الأهرام للنقل الخفيف

تشارك شركة جينباي في الدورة الحالية من معرض الأهرام للنقل الخفيف المقام في الفترة من اليوم الخميس 28 وحتى السبت الموافق 30 من شهر أكتوبر الجاري بساحة انتظار إستاد القاهرة بمدينة نصر.



وتشترك شركة جينباي هذا العام في معرض الأهرام للنقل الخفيف بأكثر من طراز وهم ميكروباص “جينباي H1″، و”جيبناي H2” ذات السقف العالي و”جينباي H2S”وطرحت الشركة خمس طرازات مختلفة من “جينباي H1″، وهي: ميكروباص 15 راكب بنزين بدون تكييف وميكروباص 15 راكب بنزين مكيف وميكروباص 15 راكب ديزل بدون تكييف وميكروباص 15 راكب ديزل مكيف وميكروباص 15 راكب بنزين وغاز.



جينباي H1 جناح شركة جينباي في معرض الأهرام للنقل الخفيف

وميكروباص “جينباى H2S”، فقد طرحت الشركة كذلك خمس طرازات مختلفة وهي: ميكروباص 15 راكب بنزين بدون تكييف وميكروباص 15 راكب بنزين مكيف وميكروباص 15 راكب ديزل بدون تكييف ميكروباص 15 راكب ديزل مكيف وميكروباص 15 راكب بنزين وغاز.

قد يعجبك أيضا...

جنباي H2S جناح شركة جينباي في معرض الأهرام للنقل الخفيفأما ميكروباص “جينباى H2″، فقد طرحت الشركة كذلك خمس طرازات مختلفة وهي: ميكروباص 15 راكب بنزين بدون تكييف وميكروباص 15 راكب بنزين مكيف وميكروباص 15 راكب ديزل بدون تكييف ميكروباص 15 راكب ديزل مكيف وميكروباص 15 راكب بنزين وغاز.جنباي H2 خالد سعر جناح شركة جينباي في معرض الأهرام للنقل الخفيفوصرح مهندس خالد سعد، رئيس مجلس إدارة جينباي إيجيبت، أن الشركة توفر عدة خيارات للسوق المصري، فعلى سبيل المثال توجه الشركة الميكروباص جينباي H1 (15 راكب) إلى شريحة ميكروباص نقل الركاب وهو يعتبر الحصان الأسود للشركة وتوفر الشركة منه عدة خيارات للمستهلك من حيث المحركات (ديزل أو بنزين) ومن حيث التجهيزات (مكيف أو بدون تكييف)، وتوفر الشركة كذلك الميكروباص H2S المُوجه للمدارس وشركات السياحة ونقل الموظفين وهو يقع في الوسط بين H1 وH2 حيث يتسع لعشر ركاب. وأخيراً الميكروباص H2 (15 راكب) الذي يتمييز بالسقف العالي والذي يتوفر كذلك بعدة خيارات (بنزين أو ديزل) و بعدة تجهيزات (مكيف وبدون تكييف) كما يمكن تجهيز الميكروباصات للعمل بالغاز الطبيعي كذلك.ويفتتح المعرض أبوابه للجمهور مجاناً يومياً من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً والدخول من بوابة إستاد القاهرة أمام مسجد ال رشدان.