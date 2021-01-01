

جمس تكشف عن مجموعة إكسسوارات جديدة لموديل همر جمس تكشف عن مجموعة إكسسوارات جديدة لموديل همر

المربع نت – مع استعداد جمس لطرح موديل همر الجديد كلياً، كشفت العلامة عن خيارات التخصيص المتوفرة للبيك أب الكهربائية والقادمة لمعرض سيما خلال أيام.



وستعرض جمس 4 نسخ مختلفة لهمر في معرض سيما، سيارتي بيك أب وسيارتي SUV، مع تصميم إكسسوارات حصرية مناسبة للموديلات الإنتاجية لهم.



من أبرز هذه الإكسسواررات هي خيمة سقف نراها في الصور المرفقة بهيكل من الألمنيوم الممتد من عمود B في الشاحنة وحتى نهاية الصندوق الخلفي، مع سلم ألمنيوم قابل للطي وصندوق تبريد.

وتشمل الإكسسوارات الأخرى المتوفرة للموديل عمود إضاءة 50 إنش منحني بما يتناسب مع سقف الهمر، وحامل للإطارات ضمن أكثر من 20 إكسسوار مختلف متوفر لهمر.وصرحت جمس: “هذه الإكسسوارات تعبر عن قدرات الأداء الأكثر تطوراً لهمر، بتصميم ووظائف عملية تجسد توجه وطبيعة الموديل نفسه”.



