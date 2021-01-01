المربع نت – مع استعداد جمس لطرح موديل همر الجديد كلياً، كشفت العلامة عن خيارات التخصيص المتوفرة للبيك أب الكهربائية والقادمة لمعرض سيما خلال أيام.
وستعرض جمس 4 نسخ مختلفة لهمر في معرض سيما، سيارتي بيك أب وسيارتي SUV، مع تصميم إكسسوارات حصرية مناسبة للموديلات الإنتاجية لهم.
من أبرز هذه الإكسسواررات هي خيمة سقف نراها في الصور المرفقة بهيكل من الألمنيوم الممتد من عمود B في الشاحنة وحتى نهاية الصندوق الخلفي، مع سلم ألمنيوم قابل للطي وصندوق تبريد.
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التعليقات على جمس تكشف عن مجموعة إكسسوارات جديدة لموديل همر
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