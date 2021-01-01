انطلاق كاديلاك CT4-V و CT5-V بلاكوينج في الشرق الأوسط قريباً

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صورة الخبر: انطلاق كاديلاك CT4-V و CT5-V بلاكوينج في الشرق الأوسط قريباً
انطلاق كاديلاك CT4-V و CT5-V بلاكوينج في الشرق الأوسط قريباً

المربع نت – تستعد كاديلاك الشرق الأوسط للكشف عن موديلات CT4-V بلاكوينج وCT5-V بلاكوينج الرياضية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط عبر بث مباشر في 2 نوفمبر الساعة 7 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات.

وحصلت السيارتان على محركات جديدة أكثر قوة، مع وصف CT5-V بلاكوينج بالسيارة الإنتاجية الأكثر قوة في تاريخ كاديلاك بمعدلات أداء تتفوق بسهولة على أهم منافسيها بي إم دبليو M3 كومبيتيشن ومرسيدس AMG C63 S.

وسنعرض لكم جميع المواصفات المحلية للسيارتين الرياضيتين قريباً.. كونوا في انتظار التدشين على قناة يوتيوب كاديلاك الشرق الأوسط في هذا الرابط : CadillacArabia

صورة الخبر: انطلاق كاديلاك CT4-V و CT5-V بلاكوينج في الشرق الأوسط قريباً

المصدر: المربع نت

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