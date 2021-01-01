

تعرف على أبرز أسباب ارتفاع حرارة سائل التبريد وغليانه تعرف على أبرز أسباب ارتفاع حرارة سائل التبريد وغليانه

المربع نت – يعتبر سائل التبريد من أهم العوامل التي تساعد على عمل محرك السيارة بكفاءة عالية وتحافظ عليه من التلف، حيث أنه يعمل على عدم ارتفاع درجة حرارة المحرك، خاصة مع الارتفاع الشديد للحرارة في وطننا العربي في الصيف.



لكن أحياناً قد ترتفع حرارة سائل التبريد داخل الردياتير إلى حد الغليان مما يعرض المحرك للمشاكل والأعطال، ويرجع غليان سائل التبريد وتعرضه للفوران إلى عدة أسباب نستعرضها لكم خلال السطور التالية، وهي كالتالي:



– تعطل مروحة التبريد

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تعد المروحة من أهم الأجزاء التي تساعد على خفض حرارة المحرك، حيث تعمل على تبريد سائل التبريد في الردياتير، وفي حال تعرض المروحة للأعطال أو التلف يرتفع حرارة سائل التبريد إلى درجة الغليان.– تلف بلف الحرارة (الثرموستات)يعمل بلف الحرارة على تنظيم عملية خروج ودخول سائل التبريد من المحرك، حيث يعمل على السماح لسائل التبريد الخروج من المحرك عندما ترتفع حرارته كي يتم تبريدها في الردياتير، ثم يسمح للسائل المبرد بالدخول للمحرك لتبريده، وفي حال تعرضه للأعطال تزيد درجة حرارة المحرك، مما يتسبب بدوره في غليان السائل بالردياتير.– انسداد الردياتيرمن الأفعال الخاطئة استخدام بعض السائقين مياه عادية في عملية التبريد بدلاً للسائل الخاص للتبريد، وهو ما يسبب زيادة الشوائب والترسبات والصدأ داخل الردياتير، والذي يتسبب بدوره في انسداد الردياتير، مما يفقده وظيفته في تبريد المحرك، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع حرارة سائل التبريد.– تلف غطاء الردياتيريعمل غطاء الردياتير على أحكام غلق الردياتير لمنع تسريب سائل التبريد، كما يقوم أيضاً بتصريف الماء الساخن إلى قربة الردياتير والسماح لرجوعها عندما تبرد، والغطاء له عمر افتراضي في حدود سنتين عند بلوغه يتعرض للتلف، مما يسبب مشكلة غليان سائل التبريد.