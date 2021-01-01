جناح جي بي غبور أوتو في معرض الأهرام للنقل الخفيف

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جناح جي بي غبور أوتو في معرض الأهرام للنقل الخفيف

تشارك شركة جي بي غبور أوتو في الدورة الحالية من معرض الأهرام للنقل الخفيف المقام في الفترة من اليوم الخميس 28 وحتى السبت الموافق 30 من شهر أكتوبر الجاري بساحة انتظار إستاد القاهرة بمدينة نصر.

وتشارك جي بي غبور أوتو في المعرض لأول مرة بمنتج جديد للسوق المصري وهو “ماكسيما كارجو”، وهو منتح بثلاث عجلات يستخدم في المشروعات المختلفة، منها المطعم والكوفي شوب وتلاجات نقل الأغذية وصندوق مغلق.

وتطلق “غبور”، مبادرة “إبدأ مشروعك بـ7500 جنيه فقط”، وهي مبادرة تستهدف دعم وتنمية المشروعات بأنظمة تقسيط ميسرة ومتعددة، كما تقدم “غبور”، العديد من طرازات “الموتوسيكل”، المختلفة داخل المعرض”.

باجاج ماكسيما من غبور
ماكسيما باجاج جي بي غبور أوتو
ويفتتح المعرض أبوابه للجمهور مجاناً يومياً من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً والدخول من بوابة إستاد القاهرة أمام مسجد ال رشدان.

المصدر: Nile Motors

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