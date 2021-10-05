

الذهب يهبط لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع مع صعود الدولار وعائدات السندات الذهب يهبط لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع مع صعود الدولار وعائدات السندات

هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع الجمعة بضغط من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية وقوة الدولار إذ سلطت بيانات، أظهرت أن التضخم ظل حادا الشهر الماضي، الضوء مجددا على اجتماع يعقد الأسبوع المقبل لمجلس الاحتياطي الفدرالي حسبما ذكر موقع قناة cnbcعربية .



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1775.76 للأونصة.



وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب للتسليم في ديسمبر 1.3% إلى 1778.40 دولار للأونصة.

قد يعجبك أيضا...

اجتماع الفدرالي الأسبوع المقبلومن المنتظر أن يعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي موعد بدء تقليص تدابير التحفيز الاقتصادي بعد اجتماع في الثاني والثالث من نوفمبر.ويؤدي خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة إلى زيادة العائد على السندات الحكومية وصعود الدولار، مما يقلل الإقبال على الذهب.لكن المخاوف العامة المتعلقة بارتفاع الأسعار أبقت الذهب والفضة على مسار تسجيل ارتفاع شهري بنحو 1% و7% على الترتيب.وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 23.76 دولار للأونصة.وانخفض البلاتين 0.8% إلى 1010.62 دولار للأونصة، وهبط البلاديوم 1.7% إلى 1955.08 دولار للأونصة.