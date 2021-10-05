

ارتفاع سعر الدولار.. واليورو يعمق خسائره ارتفاع سعر الدولار.. واليورو يعمق خسائره

ارتفع سعر الدولار أمس، بعد أن تراجع في اليوم السابق، إثر زيادة العائدات على السندات الحكومية وتقدير المستثمرين أن تقارير التضخم الجديدة تشكل تحديا أمام البنوك المركزية الكبرى لتقليص برامجها لشراء الأصول أسرع مما هو مخطط له حسبما ذكر موقع قناة cnbcعربية .



وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.5% في التداولات الصباحية في نيويورك بعد أن كان قد تراجع ما يقرب من 0.6% أول أمس الخميس.



وهبط اليورو 0.6% مسجلا 1.1609 دولار بعد يوم واحد فحسب من تسجيله أكبر نسبة زيادة في خمسة أشهر.

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وصعد الدولار أمام العملة اليابانية 0.2% مسجلا 113.765 ين.وتراجع الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3746 دولار.كما هبط الدولار الأسترالي 0.3% أيضا إلى 0.7521 دولار بعد أن وصل لأعلى مستوى منذ أوائل يوليو وهو 0.75555 دولار في الجلسة السابقة.إيثر يسجل مستوى قياسيوفي العملات المشفرة، ارتفعت إيثر إلى مستوى قياسي بلغ 4400 دولار وزادت بنسبة 2% خلال اليوم بينما ارتفعت منافستها الأبرز بتكوين 1% إلى 61323 دولارا.