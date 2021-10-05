ارتفع سعر الدولار أمس، بعد أن تراجع في اليوم السابق، إثر زيادة العائدات على السندات الحكومية وتقدير المستثمرين أن تقارير التضخم الجديدة تشكل تحديا أمام البنوك المركزية الكبرى لتقليص برامجها لشراء الأصول أسرع مما هو مخطط له حسبما ذكر موقع قناة cnbcعربية .
وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.5% في التداولات الصباحية في نيويورك بعد أن كان قد تراجع ما يقرب من 0.6% أول أمس الخميس.
وهبط اليورو 0.6% مسجلا 1.1609 دولار بعد يوم واحد فحسب من تسجيله أكبر نسبة زيادة في خمسة أشهر.
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التعليقات على ارتفاع سعر الدولار.. واليورو يعمق خسائره
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