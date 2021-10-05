

مصر تحتفل بيومها الوطني من قلب معرض إكسبو 2020 دبي..غدا مصر تحتفل بيومها الوطني من قلب معرض إكسبو 2020 دبي..غدا

تحتفل مصر غدًا باليوم الوطني من قلب ساحة الوصل بمدينة إكسبو 2020 دبي، وذلك بحضور د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة إلى جانب عدد كبير من مسؤولي مصر والإمارات.



وقالت وزيرة التجارة إن اليوم الوطني لمصر يأتي امتدادً لفعاليات الجناح المصري والتي تتيح لزوار الإكسبو فرصة جيدة للتعرف عن كثب على مصر بتاريخها العريق وإنجازاتها الحالية واستشرافها للمستقبل من خلال العروض الثقافية والفلكلورية المتميزة التي نقلت للعالم سمات وتفرد الشخصية المصرية على مر التاريخ وعكست ثقل مكانة مصر بمحيطها الإقليمي وعلى المستوى العالمي.



وأوضحت أن الجناح المصري يعتبر محط أنظار زائري إكسبو دبي حيث تجاوز عدد زوار الجناح 150 ألف زائر خلال الشهر الأول من افتتاح الإكسبو نظراً لتميزه باللمسة الحضارية والرؤية المستقبلية لمصر الحديثة.

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ولفتت جامع إلى أن مشاركة مصر في إكسبو 2020 دبي تعد الأكبر والأبرز لمصر في إكسبو على مدار تاريخه وتأتي هذه المشاركة المميزة والتي أولتها مصر اهتماماً كبيراً نظراً لقيام هذا الحدث على أرض دولة الإمارات الشقيقية التي تربطها بمصر علاقات مميزة وفريدة.وذكرت أن المشاركة المصرية تبرز الخصوصية الشديدة في الهوية المصرية التي صنعت التاريخ وتشكل اسس مستقبل مشرق، عبر رسالة مفادها أن مصر دولة سلام تتكامل مع دول العالم من خلال مبادراتها التنموية العملاقة على النطاق الاقليمي العربي او الافريقي او النطاق الدولي، مشيرةً إلى أن هذا الحدث العالمي يمثل فرصة ممتازة ليرى العالم مصر المستقبل وما يحدث على أرضها الآن من تنمية ومشروعات عملاقة وانجازات لتخطو خطا حثيثة نحو الجمهورية الجديدة.وأضافت جامع أن معرض إكسبو 2020 دبي يعد حدثاً فريداً من نوعه، واستكمالاً لمسيرة معارض إكسبو التي يتم تنظيمها منذ عام 1851 وكانت شاهدة على التطورات التي مر بها العالم، لافتةً إلى أن إكسبو يمثل فرصة متميزة لتعزيز العمل المشترك بين الدول، لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، ودفع الجهود المشترك الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل.هذا وتتزامن احتفالات اليوم الوطني مع تنظيم حفلة غنائية كبيرة للمطرب المصري صاحب الشهرة العالمية عمرو دياب وذلك على مسرح اليوبيل في موقع إكسبو 2020 دبي.