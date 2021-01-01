

فاكهة الكاكا.. تعرف على الأشخاص الممنوعين عن تناولها فاكهة الكاكا.. تعرف على الأشخاص الممنوعين عن تناولها

تحتوي فاكهة الكاكا على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات، وهي من الفواكه المفضلة عند كثير من الأشخاص، ولكن هناك بعض الأشخاص الممنوعين عن تناول فاكهة الكاكا.



وقالت خبيرة التغذية اناستازيا جافريكوفا بأن هناك بعض الاشخاص الممنوعين من تناول فاكهة الكاكا، ومن أبرز هؤلاء الاشخاص هم؛ المصابين بداء السكري والتهاب البنكرياس في المرحلة الحادة، وكذلك لمن يعانون من مشاكل في البنكرياس والإمساك"، بحسب موقع سبوتنك.



وبرغم من احتواء فاكهة الكاكا على فيتامينات ب، ج، هـ، بالإضافة للبوتاسيوم، الفوسفور، المغنيسيوم، الكالسيوم والمنجنيز، الفلافونويد، البوليفينول، والألياف الغذائية، إلا وهي مفيدة فقط للأشخاص الاصحاء الذين لا يعانون من مرض السكري، او امراض البنكرياس.