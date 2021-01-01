ماذا يحدث للأرض عندما تضربها عاصفة جيومغناطيسية؟ التوهج الشمسي الأقوى

تنتظر الأرض في الساعات المقبلة، قدوم عاصفة جيومغناطيسية تستمر على مدار يومين، والتي تعد بمثابة التوهج الشمسي الأقوى خلال العام الجاري، وذلك تزامنا مع عيد الهالوين، الموافق ليوم 31 أكتوبر الجاري، وفقا لما ذكرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية.
وكتب مركز التنبؤ بالطقس الفضائي الأمريكي «SWPC» في بيان: «يتضمن القذف الكتلي الإكليلي انبعاث مادة مشحونة كهربائيًا ومجال مغناطيسي مصاحب في الفضاء».
ماذا يحدث للأرض عندما تضربها عاصفة جيومغناطيسية؟
عندما تضرب «عاصفة جيومغناطيسية» كوكبنا، فإنها تتفاعل مع المجال المغناطيسي للأرض لإنتاج تيارات على القشرة، حيث يتجه التوهج مباشرة إلى الأرض ويمكن أن يتسبب في عاصفة مغنطيسية أرضية من فئة G3 في 30 أكتوبر، على أن يستمر لمدة يومين.
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