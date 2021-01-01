

ماذا يحدث للأرض عندما تضربها عاصفة جيومغناطيسية؟ التوهج الشمسي الأقوى ماذا يحدث للأرض عندما تضربها عاصفة جيومغناطيسية؟ التوهج الشمسي الأقوى

تنتظر الأرض في الساعات المقبلة، قدوم عاصفة جيومغناطيسية تستمر على مدار يومين، والتي تعد بمثابة التوهج الشمسي الأقوى خلال العام الجاري، وذلك تزامنا مع عيد الهالوين، الموافق ليوم 31 أكتوبر الجاري، وفقا لما ذكرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية.



وكتب مركز التنبؤ بالطقس الفضائي الأمريكي «SWPC» في بيان: «يتضمن القذف الكتلي الإكليلي انبعاث مادة مشحونة كهربائيًا ومجال مغناطيسي مصاحب في الفضاء».



ماذا يحدث للأرض عندما تضربها عاصفة جيومغناطيسية؟

عندما تضرب «عاصفة جيومغناطيسية» كوكبنا، فإنها تتفاعل مع المجال المغناطيسي للأرض لإنتاج تيارات على القشرة، حيث يتجه التوهج مباشرة إلى الأرض ويمكن أن يتسبب في عاصفة مغنطيسية أرضية من فئة G3 في 30 أكتوبر، على أن يستمر لمدة يومين.

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ويمكن لمثل هذه العواصف، أن تثير ظاهرة الشفق بالعين المجردة في أقصى الجنوب في إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية، «عادة خط العرض المغناطيسي الأرضي 50 درجة».ويمكن أن تستمر العواصف الأقل من فئة G1 وG2 خلال الهالوين بينما تمر الأرض في أعقاب CME، وفقًا لتقارير Spaceweather.عاصفة جيومغناطيسية قوية في طريقها إلى الأرضوجدير بالذكر أن الجمعية الفلكية بجدة قد أوضحت في بيانها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن التوقعات تشير إلى احتمالية تعرض كوكب الأرض إلى عاصفة جيومغناطيسية قوية، من الفئة «G3»، غدًا السبت 30 أكتوبر 2021.وجاء ذلك نتيجة سحابة من الغاز المتأين فيما يعرف باسم «انبعاث كتلي إكليلي»، قذفها التوهج «x» الذي حدث بالشمس يوم أمس، ما أدى إلى حدوث عاصفة جيومغناطيسية تتجه بشكل غير مباشر نحو المجال المغناطيسي لكوكب الأرض.