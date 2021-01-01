قال مسؤولون يوم الجمعة إنه تم اكتشاف زورق خشبي كان يستخدمه شعب المايا القديم ويعتقد أن عمره يزيد على 1000 عام في جنوب المكسيك فيما يعد جزءا من العمل الأثري المصاحب لبناء خط جديد للسكك الحديدية.
وعثر على الزورق النادر للغاية سليما تماما مغمورا في بركة مياه عذبة في شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية بالقرب من أطلال مدينة تشيتشن إيتزا ، بحسب وكالة رويترز.
وكانت مدينة تشيتشن إيتزا ذات يوم مدينة رئيسية إبان حضارة المايا، وتتميز بمعابد منحوتة بشكل متقن وأهرامات شاهقة.
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التعليقات على المكسيك.. العثور على زورق نادر لشعب المايا القديم
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