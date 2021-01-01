

القبض على رجل حاول بيع قطعة نيزك عمرها أكثر من 4 آلاف عام القبض على رجل حاول بيع قطعة نيزك عمرها أكثر من 4 آلاف عام

من خلال أحد المواقع على شبكة الإنترنت، قام رجل بعرض قطعة نيزك عمرها آلاف الأعوام، للبيع مقابل 50 ألف دولار أمريكي، إذ يبلغ وزنها 17 كيلو جراما، وعمرها بالتحديد 4500 عام، ووضع عنوانه وكل التفاصيل لينتظر الزبون، ولكن فوجئ بالشرطة الإسبانية، تقبض على الشخص الذي يدعى «خوان كارلوس»، أثناء محاولته إتمام عملية البيع، بحسب موقع «سبوتنيك» نقلاً عن صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية.



ورغم أن قطعة النيزك عمرها آلاف السنوات، إلا أنها سقطت عام 1947 في قرية ريليجوس بالقرب من ليون شمالي إسبانيا، ولم يسفر عن سقوطها أي إصابات، لكنها أحدثت حفرة ضخمة.



ووجهت الشرطة عدة اتهامات لـ «كارلوس»، منها حيازة شئ غير مشروع، وخلال التحقيقات، قال المتهم إنه عثر على قطعة نيزك بين متعلقات رجل راحل، يدعى مانويل لابورد ويرليندن، وتوفي في عام 1993، والذي كان عضوا في منظمة العلوم الطبيعية «أرنزادي»، وهي منظمة علمية.

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كانت القطعة في حوزة «لابورد»، ضمن مجموعة المنظمة منذ ستينيات القرن الماضي، وقتما كان يجري إحدى الدراسات، لكن القطعة اختفت بعد ذلك، كما ذكرت الشرطة الإسبانية أن قطعة النيزك ظلت في حوزة المتهم منذ عام 2015، وجاري التحقيق معه، مؤكدين أنه سيتم إيداع قطعة النيزك في المتحف الإسباني للعلوم الطبيعية للعرض الجماهيري هناك.