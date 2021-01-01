

مطلوب للعمل نائم محترف براتب 10 آلاف جنيه: «تقدر على التحدي؟» مطلوب للعمل نائم محترف براتب 10 آلاف جنيه: «تقدر على التحدي؟»

يبحث الكثيرون عن الوظائف التي تناسبهم وتتلاءم مع مهاراتهم، وإذا كنت تستطيع النوم بشكل جيد، فهناك إعلان توظيف ربما يناسبك وهو «مطلوب للعمل نائم محترف»، وكل ما ستفعله هو الاسترخاء وإغماض عينيك فقط، وفي المقابل ستحصل على راتب مغرٍ.



ونشرت شركة إعلانًا تبحث فيه عن موظف يجيد النوم، قائلة: «مطلوب للعمل نائم محترف، وستعين الشركة 5 أشخاص براتب يصل إلى 10 آلاف جنيه مصري».



مطلوب للعمل نائم محترف

وتفاصيل إعلان مطلوب للعمل نائم محترف، تعود إلى شركة «247 Blinds» البريطانية، إذ تبحث عن شخص يجيد النوم طوال اليوم مقابل 500 جنيه إسترليني أي ما يعادل نحو 10757 جنيها مصريا، وفقًا لصحيفة «ويلز» البريطانية.

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ورغم أن إعلان مطلوب للعمل نائم محترف، يبدون في ظاهره أن الوظيفة ستكون سهلة، إلا أنها تمثل تحديًا حقيقيًا للكثيرين، إذ ينام الشخص متوسط 4 ساعات يوميًا، وغالبًا ما يؤدي نقص النوم هذا إلى تدهور الصحة الجسدية والعقلية للشخص.وكجزء من أبحاث تطوير المنتجات المستمرة لمجموعة الستائر المعتمة، فإن شركة «247 Blinds»، في مهمة لمساعدة العمال الليليين، على تحقيق نوم أفضل في النهار.وروى جيسون بيتركين، مدير الشركة عن سر إعلان مطلوب للعمل نائم محترف: «السنوات العشر الماضية شهدت نموًا كبيرًا في عدد الأشخاص الذين يعملون طوال الليل، بينما يسعدنا الاستمرار في تصنيع وبيع الستائر المعتمة لعمال النوبات الليلة، نشعر أنه من المهم فهم المزيد عن الفروق الدقيقة في النوم أثناء النهار».وسيتلقى خمسة متقدمين ناجحين، من مختلف الأعمار والمهن، 500 جنيه إسترليني لكل منهم مقابل المشاركة في الدراسة: «سيجرى تزوديهم بمعدات مراقبة النوم والمشاركة في مجموعة متنوعة من التغييرات في روتينهم المعتاد».والمرشحون لوظيفة الأحلام هم الأشخاص الذين يعملون في الليل والصباح الباكر في بريطانيا، وهم:سائقو التوصيلضباط الشرطةعمال الرعاية الصحيةسائقو سيارات الأجرةحراس الأمنعمال الصناعة التحويلية