

مارك يكشف أول إعلان لمحتوى رسمي على ميتافيرس.. اعرف التفاصيل مارك يكشف أول إعلان لمحتوى رسمي على ميتافيرس.. اعرف التفاصيل

ساعات معدودة مرت على تغيير اسم شركة «فيس بوك»، المملوكة للأمريكي مارك زوكربيرج، إلى «ميتافيرس»، حتى أصبحت الحديث الشاغل لرواد السوشيال ميديا في مختلف أنحاء العالم، وسط تساؤلات من الجميع عن الاختلاف المنتظر أن يحدث داخل الشركة والمحتوى المنتظر تقديمه لمواكبة التطوير الخاص بالعالم الافتراضي.



مارك يكشف عن أول إعلان لمحتوى رسمي على ميتافيرس

وكشف مارك زوكربيرج، عن أول إعلان لمحتوى رسمي على ميتافيرس، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».



وأوضح «مارك» أن أول إعلان رسمي له عن «ميتا»، يتضمن إنشاء تطبيقات اللياقة البدنية للميتافيرس، والمنتظر أن تحتوي على تجارب رائعة في الملاكمة وغيرها من التمارين الرياضية التي يتطلع «مارك» بنفسه لرؤيتها.

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تفاصيل تعاقد مارك مع شركة خاصة باللياقة البدنية في الواقع الافتراضياستحوذت شركة «فيس بوك»، على خدمة الاشتراك في «VR» للياقة البدنية «Supernatural»، وفقًا لما أعلنته شركة اللياقة البدنية، أمس الجمعة، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، بحسب موقع «protocol».وقال كريس ميلك، الرئيس التنفيذي لشركة «Supernatural»، إن الاستحواذ سيسمح للشركة بتوسيع المزيد من الموارد: «سأنضم إلى ميتا كجزء من عملية الاستحواذ، كما سيحصل جميع الموظفين على عروض للانضمام إلى الشركة».وكانت شركة «Supernatural»، واحدة من أوائل الشركات الناشئة التي استخدمت الواقع الافتراضي من أجل اللياقة البدنية، حيث قامت بتكرار نموذج «Peloton»، للتدريبات في المنزل باستخدام سماعة رأس بشكل فعال، بحسب تصريحات «ميلك»، في العام الماضي: «أملنا الأكبر هو أن نتمكن من جلب نوع جديد تمامًا من الجمهور إلى الواقع الافتراضي الذي ربما لم يكن مهتمًا به لحالة الاستخدام التي تم الترويج لها حتى الآن».وخلال مؤتمر «ميتا»، بالأسبوع الماضي، سلط مارك زوكربيرج، الضوء على اللياقة البدنية كواحدة من حالات الاستخدام لتوسع الشركة في ميتافيرس.