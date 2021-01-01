

ستفعل أي شيء.. بهذه الطريقة يمكنك التمتع بخدمات «ميتا» المستقبلية ستفعل أي شيء.. بهذه الطريقة يمكنك التمتع بخدمات «ميتا» المستقبلية

منذ إعلان شركة «فيسبوك» عن تغيير اسمها إلى «ميتا»، كنتيجة لاستثماراتها في تقنية الـ «ميتافيرس»، بات مستخدمو تطبيقاتها يتساءلون عن الطرق، التي يمكن من خلالها مواكبة هذه التغيرات مستقبلًا.



وبطبيعة الحال، سعى كثيرون إلى معرفة الطرق التي يمكن من خلالها التمتع بخدمات «ميتا». ومن ثم، أعلنت الشركة عن إنتاج سماعة رأس جديدة للواقع الافتراضي والواقع المعزز، والتي تحمل الاسم الرمزي «Project Cambria».



وحسب ما نقلته «ديلي ميل»، كشف الرئيس التنفيذي لـ «ميتا» مارك زوكربيرج، عبر بث مباشر، عن جهاز الواقع الافتراضي والواقع المعزز Connect 2021، الذي يركز على تقنية «ميتافيرس»، ومن ثم أفصح عن الاسم الجديد لمنصة الوسائط الاجتماعية.

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ومع ذلك، ناقش «زوكربيرج» العديد من ميزات «Project Cambria»، بما في ذلك المستشعرات التي تمكن الصورة الرمزية للمستخدم من إجراء اتصال طبيعي بالعين وتعبيرات الوجه في الوقت الفعلي، أثناء وجوده في «ميتافيرس».ومن المقرر أن تسمح سماعة الرأس أيضًا بالواقع المختلط، أي تدمج العالمين الحقيقي والافتراضي لإنتاج بيئات جديدة، وهذا باستخدام الكاميرات التي تمرر فيديو عالي الدقة بالألوان إلى شاشات سماعات الرأس.هذا، ولطالما تفاخرت «ميتا» بهدفها في الانتقال إلى شركة استخدام تقنية «ميتافيرس»، بدلًا من أن تكون مجرد منصة وسائط اجتماعية.ومن المفترض أن يتيح هذا العالم الخيالي للأشخاص ارتداء سماعة رأس، والدخول إلى عالم افتراضي حيث يمكنهم أن يكونوا أي شخص أو يفعلوا أي شيء، كل ذلك وهم داخل منازلهم.وداخل هذا العالم، ينشئ الأشخاص صورًا رمزية لأنفسهم يمكن أن تتضمن ألوانًا معينة للجلد، وملامح الوجه، والملابس، وخصائص أخرى فريدة من نوعها.ويمكن لهذه الصور الرمزية بعد ذلك الانتقال إلى أي مكان داخل العالم الافتراضي، مثل زيارة الأصدقاء في جميع أنحاء العالم على سبيل المثال، أو حضور اجتماع دون مغادرة المنزل، أو حتى تناول العشاء. ومن ثم، اعتبرت «ميتا» ان يكون «Project Cambria» هو «المفتاح لتجميع كل ما سبق».وأوضح «زوكربيرج» أن مشروع «Project Cambria» هو مستقبل الأجهزة للمساعدة في إعادة الحياة إلى «ميتافيرس»: «سيفتح التفاعلات الاجتماعية ويجعل من السهل جدًا أن تكون منتجًا في محيطك».وباستخدام «Project Cambria»، يمكن على سبيل المثال إجراء اتصال طبيعي بالعين، وتعبيرات الوجه في الوقت الفعلي لتزويد الآخرين في العالم الافتراضي بلمحة عن ردود الفعل الحقيقية حسب «زوكربيرج».ومن أجل إتقان ذلك، من المحتمل أن يكون الجهاز مزودًا بمجموعة من المستشعرات لالتقاط مرتديها في كل حركة.كما تسعى «ميتا» إلى تصميم مجموعة من المستشعرات باستخدام خوارزميات إعادة البناء لتمثيل عالمك المادي.من المفترض أن تكون سماعة الرأس خفيفة للغاية ومن المحتمل أن تعمل إما لاسلكيًا أو مع نظام تشغيل محمول مدمج فيها.موعد غير محددهذا، ولم يتم الكشف حتى الآن عن موعد الإصدار، لكن «زوكربيرج» ألمح إلى أن السماعة الجديدة ستصدر في وقت ما من العام المقبل.جديرٌ بالذكر أن شركة «فيسبوك» غيرت اسمها إلى «ميتا» مساء الخميس، نتيجة استثمارات الشركة في تقنية الـ «ميتافيرس» التي تعد الثورة المقبلة في تطور الإنترنت.وتسيطر شركة فيسبوك «ميتا حاليًا»، على عدد من منصات التواصل الاجتماعي وهم «فيسبوك» و«واتساب» و«انستجرام».وكتب حساب الشركة على «تويتر»: «نقدم ميتا التي تجمع تطبيقاتنا وتقنياتنا معًا تحت علامة تجارية جديدة للشركة».