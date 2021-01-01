6 نصائح لتخزين ملابس الصيف.. ضع نقودا فى جيوبها لتوسيع الرزق واحذر شنط السفر



نصائح لتخزين ملابس الصيف نصائح لتخزين ملابس الصيف

"عامل ملابسك كما تعامل نفسك" واحد من قوانين علم الطاقة الذى يكشف أهمية الطاقة الموجودة فى ملابسنا وكيفية العناية بها لتنعكس علينا بشكل إيجابى، حسبما تقول مطورة الطاقة الدكتورة مها العطار لـ"اليوم السابع"، مشيرة إلى أن هناك عدة خطوات أساسية يجب اتباعها عند تخزين الملابس لكى تحافظ على طاقتها الإيجابية.



تخلص من الملابس القديمة:

تخلص من القديم يأتيك الجديد هى القاعدة الأولى فى علم الطاقة التى يمكن تطبيقها على الملابس، حيث إن التخلص من القديم يعطى مساحة لدخول الجديد من الملابس فى دولابك لتجديد طاقة جسمك والحصول على الرزق الجديد.



اترك كل ما تستطيع التخلص منه، فلا داعٍ للاحتفاظ ببلوزة لم ترتديها منذ تسع سنوات مثلاً، وتخلص من قطع الملابس التى تتسبب فى ازدحام الدولاب، أما القطع التى تحمل لك ذكريات ولا تستطيع التخلص منها، فبإمكانك أن تضعها فى حقيبة أو صندوق وتخزنها.

قدم ملابسك القديمة فى أفضل صورة:عمل الخير بالملابس القديمة وتقديمها فى أفضل صورة لها لمن يحتاجها من أفضل الطرق للخلص من الملابس القديمة على ألا تكون ممزقة أو بها عيب واضح، ويجب عند التخلص من ملابسك أن تغسلها وتنظفها جيداً حتى لا تأخذ طاقتك معها، ولكى تُدخل على غيرك السعادة والفرح.طريقة التخزين الصحيحة:تجنب استخدام صناديق الكرتون لتخزين الملابس، فهى جاذبة للحشرات ولمنع الحشرات والعتة من الدخول إلى الملابس، ضع داخل أكياس التخزين قطع النفتالين، يمكنك أيضًا وضع الفلفل الأسود الحصا فى أكياس صغيرة من التل، فهو معروف بقدرته على طرد العتة والحشرات من الملابس، اغسل الملابس وجففها جيدًا قبل تخزينها، ونظف الدولاب جيدًا قبل وضع ملابس الموسم الجديدة .رتب وضع الملابس:يجب أن تكون طريقة ترتيب الملابس وطيها بطريقة منظمة وأنيقة سواء في الحقائب أو السحارات أو الدواليب كي يسهل عليك إخراج الملابس في الموسم التالي أو عند تقلبات الجو، وعند وضع الملابس في حقائب ابتعد عن الحقائب التي تستخدمها في السفر حتى لا تعطل طاقة السفر لك وتصبح مشتتاً.ضع بعض النقودوضع بعض من النقود في الملابس قبل تخزينها ونسيانها نوع من توسيع الرزق والمال لصاحب الملابس والفرح بوجودها فى الموسم المقبل .اجعل عائلتك تشاركك:يجب أن تتشارك العائلة في المنزل بالتخزين وترتيب الدواليب حتى توزع الطاقة الجديدة على كل أفراد العائلة وتقرب أفراد العائلة، وتذكر ألا تجعل طاقة الملابس الخاصة بك طاقة شر.



