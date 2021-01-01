5 ملامح للأزياء تسيطر على موضة ربيع وصيف 2022



موضة ربيع وصيف 2022 موضة ربيع وصيف 2022

متابعة عروض أزياء ربيع وصيف 2022، يمكنها أن توصلنا إلى الاتجاهات الرئيسية التي من المقرر أن تكون أكثر شعبية في هذا الموسم، ويتوقع أن تكون اتجاهات ضخمة في العام المقبل، ومن خلال دراستها تكتشفين الكثير من القطع التي من المنتظر أن تسيطر على موضة هذا الموسم، والتي يمكنك البدء في اقتنائها وشرائها. وإليك القطع التي من المنتظر أن تسيطر على موضة ربيع وصيف 2022، وذلك نقلًا عن موقع "whowhatwear".



ملابس البحر

في حين هيمنت الأزياء المستوحاة من التزلج على عروض خريف وشتاء 2021، أعاد المصممون عقلية عطلة مماثلة لمدرجات عروض ربيع وصيف 2022، حيث ملابس السباحة وملابس البحر المعدة لقضاء عطلة.



تميزت شانيل على سبيل المثال بملابس البيكيني المستوحاة من تصميماتها الشهيرة في التسعينيات، في حين أن العلامات التجارية بما في ذلك Paco Rabanne و Johanna Ortiz غرسوا مطبوعات نابضة بالحياة جاهزة لقضاء العطلات في فساتينهم ومجموعاتهم المتطابقة.

اللون الأحمر الساطعمدارج ربيع 2022 دليل على أن عهد الألوان الهادئة والمحايدة سينتهي. وواحدة من الأشكال التي ستكون أكثر شعبية هو لون الزعفران، وهو لون أحمر ساطع وجريء وغني يضمن إضافة بعض الحيوية التي تشتد الحاجة إليها في خزانات الملابس القادمة، لكنه لن يأتي فقط في شكل حقيبة يد أو حذاء مميز، حيث من المتوقع أن يسيطر على الإطلالة كاملة من الرأس إلى أخمص القدمين، كما هو معروض في إصدارات Proenza Schouler و LaQuan Smith و Kwaidan.الشراشيبأصبح المصممون أكثر إبداعًا قليلاً مع هذا الاتجاه، حيث قاموا بدمج أحزمة طويلة "شراشيب" في مجموعاتهم، وتميزت بأنها متعددة الألوان، وظهرت تصميمات مختلفة تنوعت بين الفساتين الطويلة من دار أزياء كلوي، والفساتين القصيرة من دار بربري، بالإضافة إلى البدلات المصنوعة بالكامل من الأحزمة السميكة الملتفة على الأرض من بالمين، سرعان ما أصبحت "الشراشيب" أحد أكثر الاتجاهات السائدة والمثيرة للاهتمام في عام 2022.الملابس الرياضيةلا تزال القطع الرياضية مهيمنة وتؤثر بقوة على منصات العرض. بالتأكيد، لقد حصلنا جميعًا على جرعة كبيرة من السراويل الرياضية والملابس الترفيهية في هذه المرحلة، لكن الموضة الرياضية في مجموعات ربيع وصيف 2022 تبدو أكثر تقدمًا.في عرض Loewe، كانت البدلات الرياضية منحوتة مع قمم متضخمة بدون حمالات وسراويل مستوحاة من الرِكاب، وفي بوتيغا فينيتا، سيطر بياض التنس على مجموعتهم العصرية من خلال الأقمشة الفاخرة وأحزمة الخصر ذات الشعار والحقائب المطابقة.الحنين إلى الماضيفي هذا الموسم، بدا أن المصممين متفقون على أن العودة إلى الماضي هي الطريقة الوحيدة لإعداد أنفسهم للمستقبل. بعبارة أخرى، كان الحنين إلى الماضي في كل مكان، حيث قدمت شانيل عرضًا على المدرج، على الرغم من أنه حدث في عام 2021، كان من الممكن بسهولة عقده في منتصف التسعينيات، حيث عرضت سلاسل البطن، وبدلات التنورة القصيرة، وشعر مجعد ومثير.في هذه الأثناء، في عرض بالمان للذكرى السنوية العاشرة لأوليفييه روستينج، اختارت المصممة عارضات الأزياء من مطلع الألفي، وظهرت يرتدين قمصان منخفضة الارتفاع، وكذلك بنطلونات منخفضة الارتفاع، بينما قدم بلومارين وكوبرني، زخارف فراشة وسراويل داخلية لامعة، مما أدى إلى إحساس قوي جدًا بالديجافو، وهي كلمة فرنسية تعني "شوهد من قبل".







