مزاد علنى يبدأ من 49 ألف دولار.. مأساة نيجيرى عرض نفسه للبيع.. فيديو

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مأساة نيجيرى عرض نفسه للبيع

فى واقعة غريبة عرض شاب نيجيرى نفسه للبيع ما دفع الشرطة للقبض عليه، أليو إدريس البالغ من العمر 26 عاما انتشرت صور له على مواقع التواصل تظهره حاملا لافتة كتب عليها أنه يبيع نفسه فى مزاد علنى يبدأ من 20 مليون نايرا نيجيرية (49 ألف دولار)

إدريس فعل ذلك بسبب الفقر وقال: "عائلتى تدرك الأمر، حاولت أولاً فى كادونا لكنى لم أحصل على من يشترى لهذا انتقلت إلى كانو"

قال الناطق باسم شرطة "الحسبة" فى كانو: "اعتقلناه لأنه عرض نفسه للبيع وهو أمر محرم بموجب الشريعة الإسلامية"

وأحالت الشرطة إدريس لمستشفى الأمراض النفسية\وتبين أنه لا يعانى من أى خلل عقلى ولم توجه "الحسبة" أى تهمة إلى الشاب لكنها قالت إنه يخضع الآن لجلسات توعية وإرشاد.

المصدر: youm7

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