واشنطن تضيق الخناق على هواوي وزد تي آي

صوت مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع لصالح تشريع يمنع شركات مثل هواوي تكنولوجيز أو زد.تي.إي كورب تمثل تهديدا أمنيا من الحصول على تراخيص جديدة للمعدات من الجهات التنظيمية.
وكان مجلس النواب الأميركي أقر الأسبوع الماضي تشريع المعدات الآمنة في أحدث جهد من الحكومة الأميركية لتكبيل شركات الاتصالات والتكنولوجيا الصينية بموافقة 420 عضوا مقابل رفض أربعة. وسيحال التشريع الآن إلى الرئيس جون بايدن لتوقيعه.
وقال السناتور الجمهوري ماركو روبيو "الشركات الصينية التي توجهها الدولة مثل هواوي وزد.تي.إي تشكل تهديدات معروفة للأمن القومي وليس لها مكان في شبكة اتصالاتنا".
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