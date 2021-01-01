

إنتل تعلن رسمياً عن معالجات الجيل الثاني عشر Alder Lake إنتل تعلن رسمياً عن معالجات الجيل الثاني عشر Alder Lake

أعلنت إنتل عن معالجات الجيل الثاني عشر والتي تحمل اسم Alder Lake والمعالج الأعلى في هذه العائلة هو Core i9-12900K والذي تقول إنتل إنه سيكون أقوى معالج متوفر للألعاب.



كما ذكرنا أقوى معالج في هذه السلسلة هو Core i9-12900K والذي يأتي بـ 16 نواة ويصل التردد الخاص به إلى 5.2GHz من خلال تقنية إنتل Turbo Boost Max 3.0 مع معالج رسومي UHD Graphics 770 وتقول شركة إنتل أن المعالج أفضل من الجيل السابق بنسبة 19%.



أيضاً يتواجد ضمن السلسلة معالج Core i7-12700K والذي يأتي بـ 12 نواة ويصل إلى تردد 5.0 من خلال تقنية Turbo Boost Max 3.0 ومعالج رسومي UHD Graphics 770 ومعالج Core i5-12700K الذي يأتي بعشر أنوية ومعالج رسومي UHD Graphics 770 وهذه المعالجات يتوفر نسخة آخرى منها بإضافة حرف F إلى نهاية الاسم وهذه النسخة لا تحتوي على معالج رسومي.

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تدعم معالجات الجيل العشر رامات DDR5 وبالطبع رامات DDR4 ولكي تستطيع تشغيل هذه المعالجات ستحتاج لوحة أم بشريحة Z690 المخصصة لهم وكذلك تأتي هذه اللوحات بسوكيت جديد وهو LGA 1700.المعالجات متوفرة الأن للطلب المسبق وستتوفر للبيع يوم 4 نوفمبر وسعر معالج Core i9-12900K هو 589 دولار وبدون معالج رسومي 564 دولار أما معالج Core i7-12700K سيكون سعره 409 دولار وبدون معالج رسومي 384 دولار ومعالج Core i5-12700K سعره سيكون 289 دولار وبدون معالج رسومي سيكون سعره 264 دولار.