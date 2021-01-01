أعلنت إنتل عن معالجات الجيل الثاني عشر والتي تحمل اسم Alder Lake والمعالج الأعلى في هذه العائلة هو Core i9-12900K والذي تقول إنتل إنه سيكون أقوى معالج متوفر للألعاب.
كما ذكرنا أقوى معالج في هذه السلسلة هو Core i9-12900K والذي يأتي بـ 16 نواة ويصل التردد الخاص به إلى 5.2GHz من خلال تقنية إنتل Turbo Boost Max 3.0 مع معالج رسومي UHD Graphics 770 وتقول شركة إنتل أن المعالج أفضل من الجيل السابق بنسبة 19%.
أيضاً يتواجد ضمن السلسلة معالج Core i7-12700K والذي يأتي بـ 12 نواة ويصل إلى تردد 5.0 من خلال تقنية Turbo Boost Max 3.0 ومعالج رسومي UHD Graphics 770 ومعالج Core i5-12700K الذي يأتي بعشر أنوية ومعالج رسومي UHD Graphics 770 وهذه المعالجات يتوفر نسخة آخرى منها بإضافة حرف F إلى نهاية الاسم وهذه النسخة لا تحتوي على معالج رسومي.
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التعليقات على إنتل تعلن رسمياً عن معالجات الجيل الثاني عشر Alder Lake
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